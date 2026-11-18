Reforma electoral: el oficialismo busca sacar dictamen hoy y confía en tratarla la próxima semana en el Senado En medio de intensas negociaciones por los votos, la Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio. El Gobierno aceptó suspender las PASO en lugar de eliminarlas e incluir listas colectoras para seducir a los gobernadores aliados.

El reloj parlamentario apremia, pero en la Casa Rosada mantienen intacto el optimismo. El Gobierno nacional confía en conseguir este miércoles el dictamen de comisión necesario para que el proyecto de reforma electoral sea debatido en el recinto del Senado durante la próxima semana, tal como estaba previsto en el cronograma original trazado por el oficialismo.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el legislador libertario Agustín Coto, se reunió este martes y, tras no lograr reunir las diez firmas indispensables para que el texto avance hacia el recinto, decidió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy. Lejos de considerarlo un revés, desde Balcarce 50 aseguran que el cuarto intermedio responde a la necesidad de atender las numerosas modificaciones que fueron introducidas a la iniciativa original en las últimas horas.

“No hay ninguna postergación. Sigue siendo la idea que salga esta semana y que se vote la próxima. No cambió nada”, remarcó una alta fuente oficial, ratificando la voluntad del Ejecutivo de apurar el debate antes del cierre del período ordinario de sesiones.

Cambios clave para buscar los votos

Para destrabar el tratamiento y seducir a los mandatarios provinciales y bloques aliados, el Gobierno cedió en dos puntos cruciales de su propuesta original. En primer lugar, reemplazó la eliminación definitiva de las PASO por una “suspensión”. En segundo lugar, aceptó la incorporación de las “listas colectoras”, una herramienta muy reclamada por los gobernadores (especialmente los radicales) que permitiría a los socios del oficialismo presentar una boleta legislativa propia colgada de la postulación presidencial de Javier Milei.

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Pese a estas concesiones, la primera prueba de fuego será conseguir el dictamen hoy mismo. La Libertad Avanza cuenta con apenas seis miembros propios en la comisión de Asuntos Constitucionales y necesita que cuatro de sus aliados estampen la firma, dado que los seis legisladores peronistas ya anticiparon su contundente rechazo. El poroteo dependerá de la decisión que tomen representantes de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales tras consultar a sus respectivos gobernadores.

Superado este escollo, el desafío mayor estará en el recinto, donde el oficialismo necesita una mayoría especial de 37 votos para lograr la sanción de la ley. Un integrante de la mesa política oficialista reconoció que todavía no cuentan con ese número mágico, motivo por el cual los esfuerzos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, estarán enfocados al máximo en los próximos días.

Apoyo del PRO y reparos en la UCR

El escenario de alianzas presenta un panorama mixto. Por un lado, el PRO, tras una reunión encabezada por Mauricio Macri, salió a respaldar públicamente la suspensión de las PASO, la Ficha Limpia y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, aunque pidió ampliar la discusión sobre el resto del articulado.

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Por otro lado, la Unión Cívica Radical (UCR) no unificará su voto. Senadores como Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger se oponen, por ahora, a suspender las primarias, lo que vuelve aún más compleja la negociación por los 10 votos que ostenta la bancada radical y que serán determinantes para el futuro de la reforma electoral.

TN