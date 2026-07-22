Rescataron a los cuatro mineros desaparecidos en Fiambalá: “Fue un milagro” Permanecieron incomunicados durante tres noches en plena cordillera de Catamarca, en medio de un intenso temporal con frío extremo y fuertes vientos.

Cuatro trabajadores mineros que permanecían desaparecidos en la zona cordillerana de Catamarca fueron rescatados este miércoles.

Así lo confirmó el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, y de acuerdo a lo que explicó, los operarios lograron sobrevivir a un intenso temporal que registró temperaturas de hasta 30 grados bajo cero y ráfagas de viento blanco que superaron los 140 kilómetros por hora.

En declaraciones al diario El Esquiú, Molina explicó que los cuatro mineros fueron encontrados conscientes, aunque con las secuelas propias de haber permanecido aislados durante tres noches en condiciones extremas.

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“Están lúcidos. Obviamente tienen la repercusión de haber pasado condiciones extremas, pero lo importante es que están bien”, señaló.

Los trabajadores habían quedado incomunicados desde el jueves debido a un fuerte temporal de nieve que afectó el campamento minero Tres Quebradas, ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en la zona cordillerana de Fiambalá, provincia de Catamarca.

El operativo contó con la participación de personal con experiencia en la zona y conocimiento del terreno, además de trabajadores de empresas mineras, compañías proveedoras, bomberos y organismos municipales y provinciales.

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Durante la mañana de este miércoles, los rescatistas localizaron primero la camioneta donde se refugiaban dos de los trabajadores. Poco después encontraron a los otros dos, quienes habían salido en busca de señal para intentar informar su ubicación. Según detalló Molina, los mineros se encontraban en la zona del Salar del Hombre Muerto.

Los cuatro mineros fueron rescatados este miércoles en la mañana.

“Estamos hablando prácticamente de un milagro de que los hayamos encontrado”, afirmó el secretario general de AOMA.

Tras el hallazgo, un helicóptero proveniente de Buenos Aires y otro de Mendoza despegaron desde Cachi, en la provincia de Salta, para colaborar con el traslado de los operarios.

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Una vez superada la emergencia, desde la Asociación Obrera Minera Argentina adelantaron que solicitarán una investigación para determinar si se respetaron los protocolos de seguridad y por qué los vehículos salieron a pesar de las condiciones climáticas adversas.

El dirigente recordó que quienes trabajan en la actividad minera de alta montaña reciben capacitación para desempeñarse en un entorno de condiciones climáticas extremas. Sin embargo, consideró que será necesario establecer por qué las medidas de seguridad previstas no lograron evitar que los trabajadores quedaran expuestos al temporal.

Catamarca se vio sacudida por un intenso y atípico temporal de nieve marcado por temperaturas extremas, fuertes vientos y caminos completamente intransitables.