Rial y Federico expusieron en Diputados tras la denuncia del Gobierno por los audios de la ANDIS Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico participaron este martes de una reunión autoconvocada por la oposición en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. El encuentro tuvo como eje repudiar la denuncia del Gobierno contra ambos comunicadores y el canal de streaming Carnaval, tras la difusión de audios que comprometen al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en un presunto esquema de corrupción.

El oficialismo, encabezado por la presidenta de la comisión, Emilia Orozco, había rechazado convocar a la reunión, por lo que la oposición se reunió por su cuenta sin posibilidad de emitir dictámenes.

Durante la exposición, Rial denunció una persecución estatal y adelantó que hoy dará a conocer nueva documentación sobre las irregularidades en la ANDIS. “Lejos de callarnos, vamos a mostrar más pruebas. Los audios los incomodan, pero lo importante es la documentación que tenemos”, expresó. En ese sentido, señaló que existía un sistema que premiaba a empleados que reducían subsidios para personas con discapacidad.

También cuestionó la denuncia presentada por la Casa Rosada, al considerar que constituye “un ataque directo a la libertad de expresión”. Y agradeció el respaldo de los legisladores opositores: “No quiero volver a escuchar Radio Colonia como en los 70; quiero enterarme por medios argentinos”.

Por su parte, Federico desmintió cualquier vínculo con los servicios de inteligencia y con el empresario Franco Bindi, apuntado por el Gobierno como responsable de las filtraciones. “No negociamos información ni vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias. Soy un laburante y hago bien mi trabajo, por eso molestamos”, afirmó, destacando además el apoyo de Rial frente a las presiones.

Mientras tanto, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió abrir una investigación judicial sobre la denuncia presentada por el Gobierno. Sin embargo, aclaró que la pesquisa no podrá avanzar sobre las fuentes periodísticas, ya que están protegidas por la Constitución.