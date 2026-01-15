Rompió el parabrisas de la camioneta de su vecina porque escuchaba Ricardo Arjona a todo volumen a la hora de la siesta El hombre admitió haber dañado el vehículo tras una disputa vecinal motivada por la música. Todo terminó en la comisaría.

En las últimas horas, se viralizó un video en las redes sociales de un episodio que generó tensión en Resistencia, provincia de Chaco. Un hombre desató su furia contra el auto de una vecina por estar escuchando en un volumen alto, una canción de Ricardo Arjona a la hora de la siesta.

De acuerdo con el parte oficial, los agentes se entrevistaron con una mujer de 45 años, quien denunció que su vecino, de 51 años, había provocado daños en el parabrisas delantero, del lado del conductor, de su camioneta Toyota Hilux y la insultó frente a su domicilio.

La denunciante relató que el hombre comenzó a vociferar insultos y, acto seguido, dañó el vehículo estacionado frente a la vivienda.

Poco después, el personal de la Comisaría Jurisdiccional llegó al lugar para dialogar con el vecino señalado, quien permanecía en el interior de su domicilio.

El hombre reconoció ante la autoridad haber provocado la rotura del parabrisas y argumentó que lo hizo porque la vecina tenía el volumen alto de la música.

Según consignó Diario Norte, la música que sonaba en la casa de la denunciante era “Dime que no”, de Arjona.

Tras la intervención policial, ambas partes fueron invitadas a acercarse a la Comisaría Jurisdiccional para dejar asentada la denuncia por escrito y continuar con los trámites legales correspondientes.