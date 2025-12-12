Sturzenegger aclaró que la reforma laboral abarcará tanto a los nuevos contratos como a los ya vigentes El ministro de Desregulación y Transformación del Estado indicó que el proyecto del Gobierno, en caso de ser aprobado, aplicará a “cualquier relación laboral”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger enfatizó que la reforma laboral enviada por el Gobierno al Congreso abarcará tanto a los futuros contratos como a los ya existentes. Además, aclaró que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones, se nutrirá de una reducción impositiva aplicada por el Estado.

“Es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y la LCT aplica a todo el mundo”, sostuvo el funcionario. Con esa definición, buscó despejar dudas generadas sobre el alcance temporal del proyecto, que modifica 57 artículos de la legislación vigente y elimina otros nueve.

Por otra parte, el ministro explicó que el FAL se financiará a partir de una reasignación que surge del recorte del gasto público. Según dijo, la iniciativa se apoya en la decisión del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo: “En el contexto de este proyecto de modernización laboral, el ministro de Economía dijo «voy a poner parte de esta baja de impuestos al mercado laboral». Eso va a implicar una baja de los impuestos al trabajo de 3%. El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de ahorro previo para hacer frente a las contingencias”.

Sturzenegger enfatizó que el aporte proviene de recursos estatales derivados de esa rebaja tributaria. “Es plata que está poniendo el Estado, le está bajando lo que pagaba el empleador. Hay una parte que el Estado no se lleva, y lo que no se lleva queda del empleador para hacer frente a esas contingencias judiciales y los despidos”, afirmó durante una entrevista con Radio Mitre.

El FAL, explicó, será administrado por cada empleador y deberá invertirse en instrumentos que preserven el valor del ahorro. A modo de antecedente, mencionó el esquema vigente en la construcción: “Nosotros tenemos un antecedente que es el fondo de la UOCRA, donde también los empresarios hacen una pequeña contribución, que es un poquito más alta porque hay más rotación laboral”.

El ministro también diferenció entre los empleos activos y los que se generarán una vez aprobada la reforma. Para los nuevos trabajadores está previsto el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), orientado a reducir las cargas laborales en empresas que amplíen su nómina.

En materia indemnizatoria, Sturzenegger insistió en que el sistema argentino continúa fijando un mes de sueldo por año trabajado en los despidos sin causa. El funcionario planteó que la revisión apunta a reducir la litigiosidad, al ordenar criterios de actualización y eliminar interpretaciones divergentes en los tribunales.

“Hemos tratado de tipificar bien con el fin de evitar esos grises, porque aparece el margen del litigio (…) El empresario que entra a una relación laboral no enfrenta una incertidumbre tan grande”, señaló.

El proyecto redefine la base de cálculo de la indemnización al excluir componentes no mensuales –como aguinaldo, vacaciones o premios esporádicos– y fija un tope equivalente al triple del promedio salarial del convenio correspondiente. Ese límite no podrá ser inferior al 67% del salario habitual.

La reforma también introduce cambios en vacaciones, licencias, reincorporaciones tras enfermedades prolongadas y administración de horas extras. Según Sturzenegger, el texto incorpora modalidades más flexibles, siempre sujetas a acuerdo entre empleador y trabajador. Entre ellas, el banco de horas, que permite redistribuir la jornada. “Nos tenemos que quedar dos horas más, vamos a hacer dos horas más y no vengas el viernes a la mañana”, ejemplificó.

Respecto de los empleados que regresen luego de una licencia extendida por motivos de salud, el ministro explicó que la empresa deberá ofrecer un puesto disponible, aunque no necesariamente el que ocupaban previamente.

El funcionario destacó, además, que el proyecto incorpora una “visión federal” para adecuar convenios y condiciones laborales a realidades regionales. Según relató, los mandatarios provinciales respaldaron esa orientación.