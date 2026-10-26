Tragedia en Chaco: hallaron muertos a tres niños que eran intensamente buscados Los menores eran buscados desde el domingo por la tarde. Tras un amplio operativo con efectivos de seguridad y vecinos, fueron hallados sin vida. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Tres niños de entre 4 y 5 años fueron encontrados sin vida en una represa cercana a la casa donde residían, en una localidad de la provincia del Chaco. El hallazgo se produjo horas después de que se denunciara su desaparición y se pusiera en marcha un importante operativo para dar con su paradero.

Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano, Román Bautista Valdez, de 4; y su primo, Josué Cáceres, también de 4 años.

La desaparición de los menores fue denunciada el domingo por la tarde, luego de que sus familiares advirtieran que habían salido de la casa ubicada en el barrio Obrero y no regresaban.

Según la información disponible, la denuncia fue realizada por el padre de dos de los niños. El hombre explicó que había dejado a sus hijos y a su sobrino al cuidado de su suegra mientras viajaba a la localidad de Las Breñas para atender a un familiar enfermo.

Al regresar a la vivienda, minutos después de las 19, fue informado de que los chicos habían salido y que se desconocía dónde estaban.

Ante la situación, se dio aviso a la Policía y se organizó un operativo de búsqueda que contó con la participación de efectivos de las fuerzas de seguridad y decenas de vecinos, quienes recorrieron distintos sectores de la zona.

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Horas después del inicio del operativo, los agentes que participaban de la búsqueda encontraron los cuerpos sin vida de los tres niños en una represa ubicada en las inmediaciones de la vivienda.

La investigación judicial

La investigación quedó a cargo del Equipo de Investigación Fiscal N.º 3, encabezado por Gabriela Rafart Anton, que lleva adelante las diligencias para determinar cómo sucedieron los hechos.

En el marco de la causa, las autoridades judiciales ordenaron la realización de las autopsias correspondientes, con el objetivo de establecer las causas de las muertes.

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Por el momento, la investigación continúa para reconstruir las circunstancias en las que los tres niños desaparecieron y fueron encontrados sin vida en la represa.