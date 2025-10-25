Triple femicidio de Florencio Varela: detuvieron a la esposa de uno de los principales acusados Mónica Débora Mujica fue arrestada en La Boca. Es la pareja de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los imputados por el crimen de Lara, Morena y Brenda. La Justicia investiga si ayudó a encubrir el hecho.

La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela sumó una nueva detenida durante la noche del viernes. Se trata de Mónica Débora Mujica, de 37 años, esposa de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los principales acusados por el asesinato de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

La mujer fue arrestada por detectives de la DDI de La Matanza en un refugio del barrio porteño de La Boca, por orden del fiscal Adrián Arribas. La medida se concretó luego de que un testigo la señalara como parte de la banda narco a la que también pertenecían su marido —conocido como “El Duro” o “El Chato”— y su sobrina Milagros Ibáñez (20), también detenida.

Sospechas y pruebas en su contra

Si bien Mujica no estuvo en la casa donde las jóvenes fueron asesinadas, los investigadores creen que sabía lo que ocurría y colaboró en el encubrimiento. Una de las pruebas más contundentes surgió del testimonio de su sobrina, quien declaró que la mujer le pidió borrar la información del celular de Sotacuro Lázaro horas después del crimen.

“Me lo solicitó mi tía Débora, esposa de Víctor. El procedimiento lo hice viendo un video de YouTube”, declaró Ibáñez el 9 de octubre.

Mujica fue imputada por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, en concurso real con homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y premeditación, entre otros. El fiscal Arribas tiene previsto tomarle declaración indagatoria este sábado.

Lo que declaró ante la Justicia

El pasado 6 de octubre, Mujica ya había prestado una declaración testimonial, en la que aseguró no saber nada sobre el crimen. Según dijo, su esposo había salido el 19 de septiembre a trabajar como remisero para un vecino apodado “El Loco” o “El Tarta”, identificado como David Gustavo Huamani Morales (36), uno de los tres prófugos con pedido de captura internacional.

Contó además que, cuando los cuerpos fueron hallados el 24 de septiembre, dos encapuchados los amenazaron en la puerta de su casa y decidieron escapar por miedo. “Este hijo de puta es el que hizo la cagada. Yo estuve ahí con mi coche, me voy. Le di mi celular a Víctor y le dije que me llame al de mi hija”, habría declarado entonces.

Ocho detenidos en Argentina y un acusado preso en Perú

A un mes del hallazgo de los cuerpos, el fiscal pidió la prisión preventiva para ocho de los detenidos en Argentina y solicitó que la causa pase al fuero federal por su vínculo con el narcotráfico.

Los acusados son: Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Ibáñez, Matías Agustín Ozorio, Magalí González Guerrero, Miguel Villanueva Silva, Iván Giménez, Daniela Ibarra y Maximiliano Parra.

En tanto, Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J”, fue detenido en Perú y permanece con prisión preventiva en el penal de Cantera de Cañete, a la espera de su extradición.

En el pedido de prisión preventiva, el fiscal Arribas describió el “alto grado de agresividad” con el que actuaron los imputados. Las autopsias confirmaron que las tres jóvenes fueron torturadas, golpeadas y asesinadas con extrema violencia.

“Hubo un claro desprecio por la vida y la intención de causar sufrimiento innecesario”, señaló el fiscal, quien calificó el crimen como “salvaje, cruel y despiadado”.