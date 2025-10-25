Un taxista se descompensó y murió en medio de las inundaciones de la avenida General Paz Según fuentes oficiales, el hombre fue hallado inconsciente dentro de su vehículo por personal de Bomberos que realizaba tareas de evacuación en la zona totalmente anegada.

Un taxista falleció este sábado por la mañana tras sufrir una descompensación mientras circulaba por la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata.

El episodio ocurrió en el contexto de las intensas lluvias que provocaron anegamientos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según detalló TN, la víctima fue identificada como Héctor Hermosa, de 60 años. Según fuentes oficiales, el hombre fue hallado inconsciente dentro de su vehículo por personal de Bomberos que realizaba tareas de evacuación en la zona inundada.

Una ambulancia del SAME acudió al lugar, pero los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento. El tránsito en la zona permanecía restringido por acumulación de agua y operativos de emergencia.

La Avenida General Paz está inundada por las lluvias que hubo durante la madrugada y algunos autos quedaron estancados en la autopista.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/An6pzHYbAm — Corta (@somoscorta)

October 25, 2025

