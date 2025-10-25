Javier Milei mantuvo una reunión con Jamie Dimon, director ejecutivo del banco J.P. Morgan El encuentro, que formó parte de un evento institucional del banco estadounidense y que incluso contó con una cena en honor a su Consejo Internacional, se desarrolló en el Museo Nacional de Arte Decorativo, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

El presidente Javier Milei mantuvo este viernes un encuentro privado con Jamie Dimon, director ejecutivo del banco J.P. Morgan Chase, en la ciudad de Buenos Aires, apenas 48 horas antes de las elecciones legislativas de 2025.

El encuentro, que formó parte de un evento institucional del banco estadounidense y que incluso contó con una cena en honor a su Consejo Internacional, se desarrolló en el Museo Nacional de Arte Decorativo, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Milei dio un discurso dirigido a los principales funcionarios y ejecutivos del gigante financiero.

La reunión sirvió, además, como estreno diplomático del futuro canciller, Pablo Quirno. También estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

El presidente llegó este mismo viernes a la ciudad de Buenos Aires, debido a que el mal tiempo y un accidente de tránsito en la autopista 9 modificaron el plan original, obligando a que el jefe de Estado se alojara en un hotel céntrico de la ciudad de Rosario, en donde cerró la campaña electoral, y emprendiera el viaje por tierra durante la mañana.

En representación de J.P. Morgan también estuvieron altos directivos como Facundo Gómez Minujín (titular local del banco e hijo de la artista Marta Minujín) y Alfonso Aguirre (representante legal local). Tanto ellos como Dimon organizaron encuentros previos en el Teatro Colón con banqueros e importantes directivos, en donde tuvo lugar otro evento institucional del organismo.

Algunas figuras que participaron de ese evento fueron Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido y actual asesor de la entidad; Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado de Estados Unidos; Amin Nasser, directivo de Saudi Aramco; Marcos Galperin; el presidente del grupo IRSA, Eduardo Elsztain; Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía; y José Luis Daza, viceministro de Economía.

Contexto económico de la reunión

De acuerdo con la agencia Bloomberg, la presencia del CEO de J.P. Morgan en la Argentina se enmarca en una agenda de reuniones estratégicas con empresarios y funcionarios, programadas antes del reciente período de volatilidad en los mercados locales.

El viaje de Dimon coincide con un momento en que el Gobierno de Milei busca consolidar su alineamiento con Estados Unidos para garantizar el sostenimiento del programa económico y explorar nuevas fuentes de financiamiento externo.

Además del encuentro con el presidente, está previsto que Dimon mantenga una reunión paralela con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien encabeza las negociaciones con el Tesoro estadounidense y organismos multilaterales para fortalecer la estabilidad fiscal.

La expansión de JP Morgan en Argentina

El banco norteamericano continúa ampliando su presencia en el país. Hace pocos meses firmó el contrato de alquiler corporativo más grande de los últimos 20 años en la ciudad de Buenos Aires, como parte de un plan de expansión destinado a duplicar su capacidad operativa.

La entidad ocupará más de 20 pisos en un nuevo campus empresarial en el barrio de Núñez, en la intersección de Manuela Pedraza y Arribeños, dentro de los desarrollos Centro Empresarial Núñez (CEN) y Centro Empresarial Libertador (CEL), pertenecientes a la desarrolladora Raghsa. Las entregas de estos proyectos están previstas para 2026 y 2027.