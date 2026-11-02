Ultiman los operativos para la visita del Papa: la agenda y las claves del encuentro La Cancillería y la Iglesia ajustan los preparativos para las actividades y las movilizaciones multitudinarias. No se prevén cambios en el cronograma.

A menos de una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, representantes del Gobierno nacional y de la Iglesia se reunieron este lunes en el Palacio San Martín para ajustar los últimos detalles de la visita. El encuentro estuvo centrado en la coordinación de los operativos de seguridad, los traslados, la comunicación y las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La reunión fue encabezada por el canciller Pablo Quirno y contó con la participación de los monseñores Raúl Pizarro y Jorge García Cuerva, además de sacerdotes y responsables de las áreas de eventos, liturgia y voluntariado que trabajan en la organización de las actividades.

Tras el encuentro, Quirno aseguró que se trata de la última instancia de coordinación antes de la llegada del Pontífice y expresó la expectativa del Gobierno por la visita. También descartó preocupación por el contenido de los posibles discursos del Papa y sostuvo que tendrá libertad para expresar lo que considere necesario.

El funcionario aclaró que no hubo modificaciones en el cronograma ni nuevos pedidos del Vaticano. Explicó que los equipos trabajan desde hace meses y que la reunión permitió avanzar en los ajustes finales de los dispositivos de seguridad, los recorridos, los accesos y la participación de los voluntarios.

La eventual presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las actividades protocolares no fue abordada durante el encuentro, que tuvo carácter estrictamente operativo. Quirno confirmó, sin embargo, que fueron invitados todos los gobernadores, diputados, senadores y la vicepresidenta al acto previsto en el Palacio Libertad. Los expresidentes, por el momento, no están incluidos.

Además, el Gobierno analiza la posibilidad de realizar una transmisión institucional de los principales momentos de la visita, aunque descartó que sea necesaria una cadena nacional.

El canciller también confirmó que el presidente Javier Milei recibirá a León XIV en Aeroparque y mantendrá una reunión privada con él en la Casa Rosada. Además, participará de la misa que el Pontífice celebrará en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

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El resto de la agenda incluirá visitas al Cottolengo, la cárcel de Devoto y la Universidad Católica Argentina, además de celebraciones religiosas en Córdoba y Luján. Estas actividades estarán organizadas bajo el formato propio de la agenda del Vaticano.

Por último, Quirno aseguró que el estado de salud del Papa no modificó el calendario previsto. Según indicó, el Vaticano confirmó desde el comienzo que el diagnóstico y la intervención quirúrgica no afectarían el viaje. El Gobierno mantendrá las precauciones médicas habituales para una persona en recuperación, aunque no recibió solicitudes extraordinarias de la delegación.