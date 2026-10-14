Un alumno de 18 años fue baleado por un compañero dentro de una escuela El presunto agresor, de 17 años, habría efectuado los disparos en el baño del establecimiento. La víctima fue hospitalizada de urgencia y debió ingresar al quirófano.

Un alumno de 18 años fue baleado por un compañero de 17 dentro de la Escuela N° 58 de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. La víctima sufrió heridas en el abdomen y en un brazo, fue trasladada de urgencia a un hospital e ingresó al quirófano. El adolescente señalado como autor de los disparos fue demorado y la Justicia investiga las circunstancias del episodio.

El ataque ocurrió en el baño de la escuela

El hecho se registró en el establecimiento ubicado en la intersección de las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón. La Policía recibió un llamado al 911 a las 12.56 y efectivos de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego llegaron cinco minutos después.

Al arribar, los agentes constataron que el estudiante herido ya había sido trasladado por docentes en un vehículo particular hasta un centro de salud de la zona, donde recibió atención médica y fue intervenido quirúrgicamente.

La versión del estudiante herido

Según la información preliminar, el arma utilizada sería una pistola calibre .22. Antes de ingresar al quirófano, el joven habría contado al personal de enfermería que el compañero que le disparó era su amigo y que el episodio ocurrió accidentalmente mientras le mostraba el arma.

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Sin embargo, esta versión todavía no fue corroborada. Los investigadores buscan establecer cómo sucedieron los hechos y de qué manera el arma de fuego ingresó al establecimiento educativo.

La investigación judicial

El adolescente de 17 años señalado como responsable de los disparos fue demorado. En la causa interviene el fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de La Matanza, que deberá determinar las circunstancias del episodio y las eventuales responsabilidades.