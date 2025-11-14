El gobierno celebró que “la pobreza infantil bajó 17 puntos” el último año Adorni aseguró que ese dato figura en un informe de Unicef. Desautorizó las versiones que indican que Economía planea eliminar el monotributo.

Sin aceptar preguntas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló con periodistas acreditados en la Casa de Gobierno este viernes, y cuestionó las amenazas de paro formuladas por la Asociación de Trabajadores del Estado por un proyecto de reforma laboral que “aún no se presentó” y sostuvo que son falsos los trascendidos que indican, entre otras cosas, que el Ejecutivo pretende eliminar el monotributo. Además, defendió los acuerdos comerciales con Estados Unidos y aseguró que la pobreza infantil bajó un 17 por ciento el último año.

“Llama la atención las declaraciones de un ruidoso gremialista, quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley”, dijo en respuesta al titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

Pero además, Adorni cargó contra el periodismo al señalar sobre publicaciones que anticipaban algunos aspectos de las reformas que impulsaría el gobierno: “Cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa”.

El jefe de Gabinete valoró la ronda de diálogo con los gobernadores iniciada la semana pasada y consideró que se cerrarán los acuerdos que permitirán “avanzar en el presupuesto 2026, la reforma tributaria, la modernización laboral y la reforma del Codigo Penal”.

Esos serán los primeros objetivos para “la segunda etapa” de la gestión que comenzará el 10 de diciembre. Pero también valoró lo hecho hasta ahora, y puso sobre la mesa números de Unicef según los cuales, dijo, la pobreza infantil bajó un 17 por ciento en el ultimo año.

“A pesar de la incertidumbre electoral, el proceso de desinflación continuo en pie, esto ocurre gracias a la solidez del programa económico basado en el orden fiscal y en el orden monetario. Cuando los fundamentos son correctos y la inflación baja, los bolsillos de los argentinos sufren menos y millones de argentinos salen de la pobreza, esto demuestra que la estabilidad es el único camino para reducir la pobreza”, sostuvo Adorni.

Asimismo, celebró el acuerdo con Estados Unidos. “Es una señal de que nuestro país está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio”, sostuvo y agregó que “este acuerdo crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de Estados Unidos en la Argentina”.

Y detalló que el acuerdo “incluye la reducción de tarifas para industrias claves, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco”.

Además, comentó que el canciller Pablo Quirno viajó a Washington y se reunió con empresas de Estados Unidos interesadas en invertir en la Argentina. “Una muestra más de confianza de las empresas hacia nuestro país, hacia el rumbo que está tomando nuestro país. Si hoy la Argentina logra semejantes avances imaginen lo que podríamos alcanzar si seguimos liberando las fuerzas del sector privado”, expresó.

“En estos primeros 2 años de gestión logramos consolidar dos pilares del modelo del país que queremos: orden y libertad. Orden en las cuentas públicas, orden en las calles y orden en la política exterior. Y libertad, libertad para producir, libertad para emprender y libertad para crecer”, concluyó.