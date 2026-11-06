Una alumna insultó y empujó a una docente durante una clase en San Fernando El episodio ocurrió en un colegio de Villa Jardín y quedó registrado en un video que generó indignación en la comunidad educativa.

Una alumna de una escuela secundaria pública de Villa Jardín, en el partido bonaerense de San Fernando, protagonizó un violento episodio al insultar y empujar a una docente durante una discusión en el aula. Las imágenes, grabadas por un compañero y difundidas en redes sociales, generaron indignación y reabrieron el debate sobre la violencia escolar.

El hecho comenzó cuando la profesora le llamó la atención a la estudiante por hablar durante la clase. La adolescente respondió con insultos y cuestionamientos, mientras la docente intentaba explicarle que su comportamiento interrumpía el trabajo del resto de sus compañeros.

La situación fue escalando con expresiones agresivas y groseras hacia la profesora. Incluso, cuando otra docente ingresó al aula para intentar calmarla, la menor continuó con los agravios y se negó a modificar su actitud.

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El momento de mayor tensión ocurrió cuando la alumna empujó a la docente frente al resto del curso, que permaneció en silencio. La profesora, visiblemente afectada, le advirtió que la violencia podía ser denunciada y remarcó que los estudiantes no tenían derecho a maltratar al personal educativo, ni verbal ni físicamente.

La intervención de las autoridades escolares

Aunque el video se viralizó en las últimas horas, el episodio ocurrió aproximadamente un mes antes en una escuela provincial. Según trascendió, la docente decidió no realizar una denuncia formal contra la estudiante.

Sin embargo, la inspección distrital intervino de oficio para evaluar la situación y tomar medidas dentro del establecimiento educativo. La identidad de la adolescente no fue difundida por tratarse de una menor de edad.