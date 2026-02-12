Uno por uno: quiénes votaron a favor y quiénes en contra de la Reforma Laboral en el Senado Con un tablero final de 42 a 30, el Gobierno de Javier Milei logró la media sanción gracias a una alianza con el PRO, la UCR y bloques provinciales. El detalle de los nombres.

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada de este jueves, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El tablero final arrojó un contundente 42 a 30, superando holgadamente el umbral de 37 votos necesarios para el quórum y la mayoría simple.

La iniciativa, considerada clave por la Casa Rosada, fue girada ahora a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.

La ingeniería de los votos

El oficialismo logró abroquelar a su tropa de La Libertad Avanza (LLA) y tejió una coalición heterogénea pero efectiva. El apoyo clave provino del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales estratégicos como el Frente Renovador de la Concordia (Misiones) y Unidad Federal.

A continuación, el detalle nominal de la votación:

Votos Afirmativos (42)

El bloque del “Sí” reunió a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes:

La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.

UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.

Bloques Provinciales: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia); Julieta Corroza (Neuquén); Luis Juez (Frente Cívico Córdoba); Flavia Royón (Salta); Edith Terenzi (Chubut).

Votos Negativos (30)

El rechazo fue liderado por el kirchnerismo, acompañado por bloques provinciales patagónicos y del norte: