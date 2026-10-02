Duro panorama de la Iglesia ante la visita del Papa: “Lo espera una Argentina en crisis” El arzobispo porteño y primado de la Argentina, Jorge García Cuerva, aseguró que León XIV se encontrará “con gran cantidad de hermanos pobres” y un país dividido e intolerante.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva hizo una reflexión sobre el país de cara al recibimiento del papa León XIV. El representante de la Iglesia dijo que Argentina vive una importante crisis económica, con “gran cantidad” de pobres y divisiones políticas, pero también un pueblo que “no baja los brazos”. Sus palabras fueron dichas tras una misa en la Catedral Metropolitana, en la antesala de la visita del pontífice y de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján.

Consultado sobre el escenario que encontrará León, García Cuerva señaló que la polarización política y social impacta de forma directa en la vida cotidiana. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, expresó ante la prensa.

“Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, continuó con su diagnóstico.

Y completó: “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: «Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante». Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.

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No obstante, destacó la respuesta de la sociedad y su capacidad de resiliencia: “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”.

García Cuerva consideró que el viaje de León XIV tendrá un carácter pastoral y que dejará desafíos para la Iglesia argentina. “Es una visita pastoral que nos va a dejar tarea para el hogar”, dijo, al referirse al compromiso que deberán asumir los fieles una vez finalizada la visita.