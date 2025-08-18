El Parque 9 de Julio amaneció limpio luego de los festejos por el Día del Niño El pulmón verde de la ciudad amaneció limpio luego de una multitudinaria jornada de festejos, gracias a los trabajos de limpieza y sensibilización ambiental que desplegaron en conjunto distintas reparticiones de la Municipalidad capitalina.

Luego de un domingo pleno de festejos por el Día de las Infancias y tras recibir la visita de más de 50.000 personas, el Parque 9 de Julio luce en óptimas condiciones de limpieza, como resultado del operativo que llevó adelante la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con la finalidad de retirar los residuos y de generar conciencia en los vecinos sobre la necesidad de mantener la higiene del principal pulmón verde de la ciudad.

Los trabajos estuvieron coordinados por la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con la intervención de personal de las Direcciones de Limpieza Urbana, de Espacios Verdes, de Vía Pública y agentes de la Patrulla de Protección Ciudadana.

La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavaca, y el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, concurrieron este lunes al Parque 9 de Julio para verificar el estado del paseo, especialmente en la zona del Palacio de los Deportes y del Lago San Miguel, donde se centraron los festejos durante la jornada del domingo.

Las tareas incluyeron la recolección de residuos con la participación de 160 operarios, entrega de bolsas a los visitantes, la disposición de 50 contenedores en puntos estratégicos del parque y una fuerte campaña de sensibilización.

“El parque ha sido un lugar con muchísima afluencia de vecinos, no solo de la capital, sino también del área metropolitana, que vinieron a disfrutar el Día del Niño. Ayer hemos montado un importante operativo de promotores ambientales y de limpieza, que arrancó a la mañana temprano y finalizó bastante después de los festejos con muy buenos resultados que están a la vista, donde se ve un lago limpio y un parque limpio”, señaló Migliavacca.

La funcionaria resaltó el impacto positivo de las tareas de concientización ambiental. “El objetivo de ayer era concientizar a los vecinos y sensibilizarlos sobre la importancia del cuidado del ambiente, hablando con ellos, entregándoles bolsas para que puedan depositar sus residuos y acercarlos al contenedor más cercano y el estado del parque hoy es el resultado del éxito de las acciones que hemos implementado”, manifestó.

“Creemos que es el camino y que tenemos que estar presentes siempre acompañando a los vecinos, tomando contacto, dándole los recursos necesarios para que puedan ellos también comprometerse con el cuidado del ambiente”, cerró Migliavacca.

Por su parte, Chincarini coincidió en acentuar el cambio de actitud que se notó entre los asistentes con respecto a anteriores acontecimientos masivos realizados en el Parque 9 de Julio.

“El municipio desarrolló una tarea integral para poder mantener en óptimas condiciones este espacio público, que recibió más de 50.000 personas. Nosotros tuvimos asignados alrededor de 160 operarios trabajando en distintas etapas”, señaló, a la vez que indicó que se hizo hincapié en prevenir que se arrojen desperdicios al Lago San Miguel, trabajando en conjunto con los vendedores de alimentos que suelen instalarse en esa zona. “Tuvimos una situación bochornosa el último día del amigo, el 20 de julio, cuando tiraron aceite de la fritera al Lago San Miguel. Por eso se hizo ese trabajo previo, logramos que se desplacen del lugar del perilago y tuvimos un lago libre de esta contaminación de aceite”, precisó Chincarini.

El titular de la Secretaría de Servicios Públicos concluyó que promover “la participación de los vecinos en la construcción de las políticas públicas tiene un resultado feliz y esto va a ser replicado en todos los eventos masivos que desarrolla el municipio”.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán