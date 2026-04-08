Irán volvió a suspender el paso de buques por el estrecho de Ormuz tras los ataques de Israel contra el Líbano La Armada iraní informó que cualquier barco que quiera atravesar la vía marítima sin autorización será atacada y destruida.

Irán suspendió el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz luego del ataque israelí contra el Líbano, según informó la agencia de noticias iraní Fars. El primer barco cruzó con permiso de Irán luego de entrar en vigor una tregua entre Estados Unidos e Irán durante la primera hora de miércoles.

Dicha agencia detalló que “simultáneamente con los ataques de Israel a Líbano, el paso de petroleros por el Estrecho de Ormuz ha sido detenido”.

Al mismo tiempo, la Armada de Irán lanzó una advertencia contra las embarcaciones que permanecen en la zona. Las autoridades navales indicaron que los buques no deberán intentar cruzar el estrecho sin una autorización y que cualquiera que quiera adentrarse, será atacada y destruida.

Por su parte, el servicio de seguimiento de buques MarineTraffic informó durante esta mañana que se reanudaron los movimientos de embarcaciones en el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego.

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Luego de conocerse la suspensión, Donald Trump aclaró que Líbano no está incluido en el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán.