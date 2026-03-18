Registraron lluvias en La Madrid pero sin consecuencias para los pobladores Desde Defensa Civil advierten una crecida del río San Francisco ya que anoche cayeron 140 milímetros en Los Altos (Catamarca).

Desde Defensa Civil, integrante del Comité de Emergencias de la provincia hasta el corte de las 9 “no hubo afectaciones de importancia a pesar de que se registró una intensa lluvia en La Madrid pero sin mayores consecuencias para la población, al margen de las que ya tienen”, aseguró el titular del organismo, Ramón Imbert.

No tenemos afectación informada por ahora, llovió en Lamadrid intensamente anoche por la madrugada pero sin mayores consecuencias que las que ya tiene la población.

De todas formas Defensa Civil advirtió también que en las próximas horas habría un aumento del cauce del río San Francisco por los 143 milímetros que cayeron anoche en Los Altos (Catamarca). “S bien el aporte al dique Escaba continúa estable hubo precipitaciones en la cuenca del río Singuil que da agua a Escaba de abajo”, contó Imbert.

Por otra parte indicó que este martes “se pudo restablecer la energía en 20 manzanas y hoy se continuaría con el alta de electricidad en otros barrios y transformadores”. También Bomberos Voluntarios de tres cuarteles (Concepción, Trinidad y La Cocha) de tres barrios al que se sumaron la brigada forestal.

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“Hoy se continuaría con más dotaciones y camiones cisternas”, manifestó Imbert y comentó que personal del ministerio de Desarrollo Social entrego asistencia en la plaza principal colaborado por policía de Tucumán” y los equipos del ministerio de interior siguieron en la tarea de asistencia junto a la delegación comunal con equipos, maquinarias y recursos humanos de otras comunas en la limpieza de barrios”.

Por su parte personal de la Dirección Provincial de Vialidad “repara caminos y trabajo en el restablecimiento de la ruta nacional 157 y la colocación del alcantarillado”.

A su vez Imbert comentó que integrantes del ministerio de Salud sigue teniendo presencia con un módulo en la ruta 157, otros en la plaza principal y el hospital de la localidad.

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Fuente Comunicación Tucumán