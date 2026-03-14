Asisten a las familias afectadas por la inundación El operativo incluye tráileres sanitarios, carpas de atención, distribución de medicamentos y asistencia a familias aisladas en zonas rurales.

El Ministerio de Salud Pública despliega un amplio dispositivo de contención y asistencia sanitaria para las personas afectadas por la inundación en la ciudad de La Madrid.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, explicó que las acciones se realizan por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo y con un enfoque centrado en la protección de la población.

“Estamos cerca de la comunidad en este trabajo articulado. Hay varias situaciones que uno tiene que proteger, primero la vida y la salud de las personas. Y eso estamos haciendo”, sostuvo el funcionario.

El titular de la cartera sanitaria detalló el despliegue de recursos destinados a garantizar atención médica en las zonas afectadas.

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“Tenemos dispositivos de salud con tres tráileres, una carpa sanitaria, hemos puesto dos shock rooms y dos carpas más a lo largo de la ruta 157, luego del puente, donde había personas aisladas”, explicó Medina Ruiz.

El ministro también informó que los equipos de salud recorrieron zonas de difícil acceso para asistir a familias que permanecían incomunicadas por la crecida del agua.

“Con el helicóptero estuvimos recorriendo localidades que están aisladas. Hay lugares donde hay cuatro o cinco familias aisladas y estuvimos llevándoles alimentos”, indicó.

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En ese marco, precisó que el operativo incluyó la distribución de insumos esenciales para las familias afectadas.

“Hemos distribuido más de 60 bolsones de alimento con kits de limpieza, repelente y también con medicación”, señaló.

Medina Ruiz remarcó además que el dispositivo sanitario priorizó la continuidad de tratamientos médicos en pacientes con enfermedades crónicas.

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“Estamos presentes con los tráileres de enfermedades crónicas, entregando medicamentos a aquellas personas que los perdieron o cuyos medicamentos se mojaron y deben tomarlos todos los días. En esto está contribuyendo la farmacia oficial con medicamentos que producimos nosotros”, afirmó.

Entre los insumos distribuidos mencionó medicamentos de uso frecuente. “Estamos hablando de repelente, paracetamol, ibuprofeno, enalapril, metformina, medicamentos que son necesarios de tomar todos los días”, puntualizó.

El ministro informó que los equipos sanitarios también realizaron un relevamiento dentro de la ciudad para evaluar la situación sanitaria tras el descenso del agua.

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“Prácticamente el pueblo está seco. Fuimos al hospital, que no fue afectado por la inundación. El hospital estaba sin problemas, pero rodeado de agua, por lo que no era posible ingresar con pacientes ni tampoco con el personal”, explicó.

Finalmente, el funcionario destacó la respuesta coordinada de los distintos organismos del Estado y el acompañamiento a la comunidad durante la emergencia.

“Fundamentalmente se trató de un trabajo articulado, en equipo, para preservar la vida y la salud. Cuando se vio que el agua estaba subiendo se avisó a la comunidad y prácticamente todos pudieron salir con sus vehículos y resguardarse al costado de la ruta para poder hoy volver a sus casas”, concluyó.

Equipos de salud mental acompañan a las familias

En el marco del operativo sanitario desplegado en las zonas afectadas, equipos de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública realizan acompañamiento y asistencia a las familias que sufrieron las consecuencias de las intensas lluvias y anegamientos en distintos puntos de la provincia.

La licenciada Marcela Lemaitre, jefa del Departamento de Prevención y Promoción de la Dirección General de Salud Mental, explicó que el abordaje integral de la salud incluye necesariamente el acompañamiento emocional de las personas que atraviesan situaciones críticas. “Cuando hablamos de salud también hablamos de salud mental. Desde la Dirección General de Salud Mental acompañamos diariamente el operativo sanitario con distintos equipos, para que el abordaje sea verdaderamente integral. Las precisas instrucciones del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, son que nos ocupemos tanto de la salud física como de la salud mental de las personas”, expresó.

En ese sentido, la profesional explicó que quienes viven una situación de desastre pueden presentar diversas reacciones emocionales que forman parte de una respuesta esperable frente a un contexto extraordinario. “Las personas que atraviesan una inundación suelen experimentar un intenso estrés. Pueden aparecer estados de tristeza, angustia, ansiedad o una sensación de desasosiego por las pérdidas sufridas. Son respuestas normales frente a una situación que no es habitual”, detalló.

Lemaitre indicó además que, a medida que las personas retoman su vida cotidiana y recuperan sus actividades habituales, esos síntomas suelen disminuir progresivamente. “Estas sensaciones generalmente se van atemperando cuando las personas logran reorganizar su vida y retomar sus rutinas. Sin embargo, es importante que sepan cuándo consultar a un profesional”, agregó.

Por ese motivo, los equipos de salud mental brindan información sobre señales de alerta y difunden las redes de atención disponibles para la comunidad. Entre ellas se encuentran los servicios del área programática sur, los dispositivos de atención en La Madrid, la red de telepsicología y la línea 135, que funciona de lunes a domingo durante las 24 horas.

Finalmente, la especialista remarcó la importancia del acompañamiento social y comunitario en momentos de crisis. “La contención afectiva y humana es fundamental en este tipo de situaciones. Las redes de apoyo, tanto de vecinos como de personas de otras localidades de Tucumán e incluso del país, están siendo muy importantes para ayudar a las familias a atravesar este momento difícil”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán