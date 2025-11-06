Lionel Messi dijo que el fútbol “tiene fecha de caducidad” El crack rosarino participó de un foro de líderes en Miami, donde también fueron invitados Donald Trump, Javier Milei y María Corina Machado. Habló de fútbol, de su futuro dentro de los negocios y de la capacidad organizativa de Estados Unidos.

El argentino Lionel Messi, delantero del Inter Miami, dijo este miércoles que espera que el Mundial 2026 sea extraordinario y contribuya a impulsar el fútbol en Estados Unidos. Además, habló de su futuro dentro del fútbol y adelantó que de “a poco se va metiendo en el ámbito empresarial”.

“Tengo las expectativas muy altas de que el Mundial va a ser algo extraordinario”, dijo Messi en el American Business Forum (ABF), un foro que reúne entre el 5 y el 6 de noviembre a líderes políticos, empresariales y deportistas en Miami.

El capitán del Inter Miami alabó la capacidad organizativa, estadios y afición de Estados Unidos, uno de los tres países coorganizadores del Mundial junto con Canadá y México, y señaló que confía en que el torneo ayude al crecimiento del fútbol en EE.UU. En este sentido, Messi afirmó que cada vez ve más a menudo a jóvenes practicando este deporte, y sostuvo que la Copa Messi, que reunirá a ocho de las mejores canteras del mundo el próximo diciembre en Miami, también contribuirá al desarrollo del fútbol. “Va a haber partidos muy lindos. Vienen equipos de todas partes del mundo y muy grandes”, explicó el argentino.

También trasladó su entusiasmo por la construcción del nuevo estadio del Inter Miami, que está previsto que sea inaugurado el próximo año, y que visitó recientemente en el marco del anuncio de su renovación con el club hasta 2028. “El hecho de renovar (…) va de la mano con lo bien que estamos, lo bien que está la familia y poder seguir ayudando en el crecimiento del club”, señaló el argentino.

MIRA TAMBIÉN River le renovó a Gallardo, en medio de la crisis y antes del Superclásico

Miami es una de las 16 sedes del Mundial 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. La final, que coronará al sucesor de Argentina tras su victoria en Qatar 2022, se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York.

Messi habló de su futuro

Entrevistado por Francis Suárez, alcalde de Miami, habló sobre su rol como inspirador de los jóvenes y hasta se animó a referirse a su rol empresarial.

MIRA TAMBIÉN San Martín modificó la fecha de sus elecciones

“Tuve una carrera deportiva muy larga, la sigo teniendo, y siempre tuve gente alrededor mío, de confianza, que se ocupaba un poco de todo eso, pero en el último tiempo me interesé mucho más en lo que se hacía y lo que se puede hacer. El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer. El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo”, reveló.

“Dios me regaló un don, me eligió a mí. Y desde chiquito lo tuve, pero en el camino hice mucho sacrificio, hubo mucho esfuerzo para fortalecer ese don. Hay mucha gente que tiene muchas condiciones en todas partes del mundo, pero para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande y yo siempre lo tuve como meta. Hice lo posible para poder conseguirlo. Soy un agradecido a Dios que me dio lo principal”, se explayó.

Las reflexiones que más revuelo causaron fueron las referidas a la selección argentina. Por ejemplo, cuando Suárez le pidió que detallara lo que sintió en el momento en el que recibió la Copa del Mundo en Qatar.

MIRA TAMBIÉN River se fue silbado y Gallardo no habló tras caer ante Gimnasia

“Explicar las sensaciones de ese momento es difícil. Lo que significó ese título quedó demostrado en cómo lo festejó el país, la necesidad y las ganas que teníamos de que volviera a suceder. Y fue especial, primero porque para un jugador ganar el Mundial es lo máximo, es como que cualquier profesional llegue a lo máximo; después del Mundial no puede pedirse más nada. Y yo había tenido la suerte de haber conseguido todo antes, a nivel individual, a nivel club, la Copa América con la Selección… Y era lo que faltaba, cerrar mi carrera con ese trofeo”, subrayó.

“Por ahí, salvando las distancias, tuve la misma sensación de cuando nacieron mis hijos; una sensación que solo el que logra vivirla puede explicar qué significa. Es tan grande que todo lo que se diga, queda corto”, amplió.