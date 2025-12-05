Así quedaron conformados todos los grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 Luego del sorteo realizado por la FIFA en Washington, se definió la fase inicial del certamen.

El Mundial 2026 marcará un hito en la historia del fútbol al reunir a 48 selecciones en un torneo que se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, con un formato renovado que introduce una fase adicional de eliminación directa y una distribución inédita de grupos. El certamen comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, y concluirá en el MetLife Stadium de Nueva York, donde se celebrará la final el domingo 19 de julio.

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, encabezará el grupo J junto a las selecciones de Austria, Argelia y Jordania, en la Copa del Mundo que se disputará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

Así quedaron conformados todos los grupos:

GRUPO A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Repechaje Europeo 4 (Rep. Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia).

GRUPO B: Canadá, Suiza, Qatar y Repechaje Europeo 1 (Gales, Bosnia y Herzagovina, Italia o Irlanda del Norte).

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

GRUPO D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Repechaje Europeo 3 (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania).

GRUPO E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

GRUPO F: Países Bajos, Japón, Túnez y Repechaje Europeo 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Noruega).

GRUPO G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

GRUPO H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

GRUPO I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

GRUPO J: ARGENTINA, Austria, Argelia y Jordania.

GRUPO K : Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo).

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.