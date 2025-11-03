Boca ganó sobre la hora, es líder en su zona y dio un paso clave a la Libertadores El equipo de Úbeda venció 2-1 a Estudiantes en La Plata con goles de Zeballos y Merentiel. Cetré había empatado para el Pincha. El Xeneize prácticamente se aseguró su lugar en los playoffs y está muy cerca de la Copa.

Boca venció este domingo como visitante por 2-1 a Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El conjunto xeneize se puso en ventaja con un grito de Exequiel Zeballos, a los 4 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, el Pincha lo empató mediante un penal de Edwin Cetré, a los 14

En la última bola del partido, Miguel Merentiel, también de penal, le dio el triunfo al equipo de Claudio Úbeda.

El triunfo agónico le permite a Boca escalar al primer puesto de la zona A, al menos hasta que Central Córdoba juegue su encuentro ante Racing este lunes en Santiago del Estero.

Además, el Xeneize dio un paso clave hacia la clasificación a la próxima Copa Libertadores, ya que se mantiene segundo en la tabla anual detrás de Central y mantiene la distancia con River, que está tercero.