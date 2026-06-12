Canadá rescató un empate ante Bosnia en su debut El seleccionado anfitrión igualó 1-1 en la primera fecha. El equipo del sureste europeo golpeó primero, pero el equipo americano reaccionó en el segundo tiempo y consiguió un punto histórico en el arranque del torneo. El duelo se disputó en el estadio Toronto y fue dirigido por el argentino Facundo Tello

Canadá y Bosnia-Herzegovina repartieron puntos en el debut del Mundial 2026 tras empatar 1-1 en Toronto, en un partido que tuvo momentos de dominio para ambos equipos.

El conjunto bosnio sorprendió de entrada y abrió el marcador en el primer tiempo. Tras una pelota parada, Lukic apareció en el área y marcó de cabeza para poner el 1-0 y darle a Bosnia una ventaja que defendió durante buena parte del encuentro.

Canadá, empujado por su gente y con la obligación de hacerse fuerte como uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, buscó la igualdad con más intensidad en la segunda mitad. La recompensa llegó sobre el final: Cyle Larin ingresó desde el banco y marcó el 1-1 apenas minutos después de entrar al campo.

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El empate dejó sensaciones diferentes. Para Bosnia significó sumar en un grupo donde llegó como una de las selecciones que busca dar la sorpresa, mientras que Canadá consiguió su primer punto en una Copa del Mundo y evitó comenzar el torneo con una derrota en casa.

Con este resultado, ambos equipos arrancan con un punto y mantienen abiertas sus chances de avanzar a la próxima fase del torneo.

El arbitraje de Facundo Tello

El argentino Facundo Tello tuvo una actuación destacada en el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026. La FIFA había elegido al juez argentino para uno de los primeros partidos del torneo, acompañado por una terna arbitral argentina.

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Uno de los momentos más comentados llegó en el segundo tiempo, cuando aplicó una de las nuevas normas del Mundial: la sanción por demorar la reanudación en saques de banda y saques de arco. Ante una demora de Bosnia, Tello le dio la posesión a Canadá, en una decisión que generó sorpresa porque fue la primera aplicación de esta regla en la competencia.

También tuvo intervención en una jugada polémica dentro del área bosnia: Canadá reclamó una posible falta del arquero sobre un delantero, pero la acción quedó invalidada por un fuera de juego previo, por lo que no correspondió una revisión posterior.

El árbitro argentino cerró una jornada positiva: sin expulsiones, sin penales sancionados y con una conducción que fue considerada correcta, especialmente por su manejo de las nuevas disposiciones reglamentarias.

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