Franco Colapinto largará 13 en el Gran Premio de Barcelona El piloto argentino terminó adelante de su compañero que saaldrá una posición detrás. El argentino mejoró durante la clasificación en lo que era un fin de semana complicado.

Franco Colapinto largará en el 13° puesto el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 tras completar una correcta actuación en la sesión de clasificación. A pesar de los problemas que afectaron a Alpine durante los entrenamientos, ambos pilotos de la escudería alcanzaron la Q2 con tranquilidad, aunque la situación cambió en la antesala de la Q3.

El bonaerense superó otra vez a Pierre Gasly (14°) con un tiempo de 1:16.191 en su mejor vuelta. El joven piloto aventajó por 0.070 segundos al registro de su compañero de equipo (1:16.261), a pesar de una pérdida de tiempo en la curva 11 debido a un movimiento brusco en su monoplaza. Con este resultado, Colapinto quedó a 0.423 segundos de Nico Hulkenberg (Audi), quien marcó el límite de ingreso a la última etapa de la clasificación.

En diálogo con la prensa, el argentino aclaró: “Casi pierdo el control del coche tres veces. Casi no tengo control sobre lo que hace el coche. No hace lo que yo quiero (el coche). No consigo sentirme cómodo con el coche; es muy irregular, muy impredecible”.

Por su parte, George Russell dominó la jornada en Montmeló a bordo de su Mercedes y se adueñó de la pole position con un tiempo de 1:14.679. Lewis Hamilton completó una gran vuelta sobre el cierre de la tanda y largará segundo con la Ferrari, tras quedar a apenas 0.064 segundos del líder.

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En tanto, Andrea Kimi Antonelli, actual puntero del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1, iniciará la carrera desde el tercer lugar.

GP de Barcelona: cronograma y horarios

Domingo 14 de junio

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Carrera: 10.00