Conmebol eliminó a Independiente de la Sudamericana tras los incidentes en Avellaneda Independiente quedó fuera de la Copa Sudamericana luego del fallo de la Conmebol, que lo responsabilizó por los incidentes ocurridos en el partido de vuelta frente a Universidad de Chile. El organismo también determinó que el conjunto trasandino avance a los cuartos de final, donde se medirá con Alianza Lima en Coquimbo y sin público.

El encuentro, disputado en el estadio Libertadores de América, se suspendió al inicio del segundo tiempo con el marcador 1-1. Ese resultado clasificaba a la “U”, que había ganado 1-0 en la ida.

Tras escuchar los descargos de ambas instituciones, el Tribunal de Disciplina resolvió eliminar al Rojo y aplicar sanciones a los dos equipos.

Sanciones para ambos clubes

Independiente : siete partidos sin público como local en competencias Conmebol, prohibición de llevar hinchas en siete encuentros como visitante y una multa de 250 mil dólares .

Universidad de Chile: idéntica restricción de público por siete partidos, tanto en casa como de visitante, y una multa de 150 mil dólares. MIRA TAMBIÉN Messi se despidió con una noche mágica en el Monumental: doblete y ovación histórica

La dirigencia de Independiente, encabezada por Néstor Grindetti, acusó a la parcialidad chilena de haber iniciado los disturbios destruyendo instalaciones del estadio y arrojando objetos contra simpatizantes locales. Por ello, reclamaron que el club argentino debía avanzar de ronda o, en su defecto, que el partido se reanudara en una sede neutral.

Sin embargo, la Conmebol rechazó los argumentos y dejó a Independiente fuera de la competencia continental.