Messi recordó de su padre antes de recibir el premio Princesa de Asturias El capitán de la selección argentina recibió la distinción por su trayectoria y su labor humanitaria. En sus primeras declaraciones tras el cruce ante Inglaterra, el futbolista valoró el impacto emocional del galardón en su entorno familiar.

Lionel Messi se encuentra en la ciudad de Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. El rosarino manifestó que la obtención de este galardón posee un significado de gran valor emocional para su entorno y para su familia, impulsado por la expectativa que le generaba a su padre, Jorge. El evento representa la primera intervención del futbolista ante los medios de comunicación tras el reciente encuentro frente a Inglaterra.

En una entrevista concedida a la Agencia EFE, el capitán del seleccionado argentino aseguró que su padre sentía una profunda alegría por una distinción que trasciende la labor desarrollada dentro del campo de juego o los logros acumulados a lo largo de su carrera profesional. El deportista añadió que su progenitor le interesaba este reconocimiento institucional.

En ese marco, el atacante indicó que los principios transmitidos por sus padres en el hogar coinciden con los pilares formativos que hoy promueve junto a su esposa Antonela en la crianza de sus hijos. Asimismo, resaltó el rol pedagógico que desempeñó el club Barcelona en la consolidación de esa escala de valores desde su etapa juvenil.

En el plano personal, el campeón del mundo en Catar 2022 expresó gratitud y felicidad por la concesión del premio, cuyo prestigio e historia comprende en profundidad tras haber residido más de dos décadas en territorio español.

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Durante su reflexión sobre la estadía en la cantera del Barcelona, el jugador remarcó que la práctica profesional abarca responsabilidades éticas previas al entrenamiento. Respecto a su perfil competitivo, el rosarino ratificó que la exigencia de las prácticas determina el rendimiento en la competencia oficial y admitió su rechazo hacia la derrota desde la infancia, etapa en la que consolidó su búsqueda de superación constante.

En cuanto a su faceta solidaria, la figura internacional detalló su colaboración con el centro de oncología pediátrica SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona, así como las contribuciones destinadas a mitigar los daños ocasionados por los incendios en Madrid y por diversos desastres naturales. Messi aseguró que lo hizo anteriormente “sin que se entere nadie” porque no tenía necesidad de ello y “uno lo hace de corazón porque lo siente”.

El fallo del jurado del Premio Princesa de Asturias distinguió tanto la trayectoria deportiva del delantero como su compromiso permanente en favor de la infancia vulnerable, con foco en el acceso a la educación y el cuidado de la salud de sectores postergados.

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Durante las últimas ediciones, el galardón distinguió a deportistas e instituciones como Serena Williams, Carolina Marín, Eliud Kipchoge, la Fundación Olímpica para los Refugiados junto al Equipo Olímpico de Refugiados, Teresa Perales, Carlos Sainz, Lindsey Vonn, los alpinistas Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki, y la selección de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks.