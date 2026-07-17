Los supermercados modificarán su horario de cierre el Domingo La atención será hasta las 15, una hora antes del partido entre Argentina y España. La medida fue acordada entre el SEOC y el sector supermercadista, mientras que el lunes la actividad volverá a la normalidad.

Los supermercados modificarán su horario de atención este domingo 19 de julio con motivo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Los comercios permanecerán abiertos, pero cerrarán a las 15, una hora antes del inicio del encuentro, previsto para las 16.

La decisión fue consensuada entre el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC) y los representantes del sector supermercadista, con el propósito de que tanto trabajadores como clientes puedan seguir el partido.

“Hablamos con los referentes supermercadistas y tuvimos una aceptación unánime para que se lleve a cabo esta modificación en los horarios de atención”, explicó Ramón Cano, secretario adjunto del SEOC.

El dirigente también confirmó que la medida será únicamente por la jornada del domingo y que el lunes los supermercados retomarán su actividad en los horarios habituales, sin modificaciones.

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Fuente Los Primeros