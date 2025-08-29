Del 29 al 31 de agosto: qué hacer este fin de semana en Tucumán El inicio del Septiembre Musical, la gran ópera "Carmen", concursos gastronómicos y un sinfín de ferias para despedir agosto a lo grande.

Tucumán despide agosto con una energía arrolladora, abriendo el telón a uno de los eventos culturales más esperados del año: el Septiembre Musical. Este fin de semana marca el espectacular inicio con el estreno de la ópera “Carmen”, una propuesta que promete cautivar a todos y que establece el tono para un mes lleno de arte y melodías. La provincia se convierte en un gran escenario que vibra al compás de la música clásica, el folclore y las expresiones más diversas.

Pero la oferta no termina ahí. El aroma a competencia culinaria vuelve a impregnar el aire con los concursos del sándwich de milanesa, mientras que las ferias, los paseos y las actividades al aire libre nos invitan a aprovechar los últimos días del invierno. Desde encuentros de tejedoras y shows de tango hasta torneos deportivos y peñas, cada rincón de Tucumán ofrece un plan para conectar, disfrutar y celebrar la riqueza de nuestra cultura.

Viernes 29 de agosto

* Fiesta de la Juventud Tranqueña | 08.00 a 12.30 h | Club Deportivo | Trancas

* Circuito a pie | 9.30 h | Oficina Congreso y Crisóstomo | San Miguel de Tucumán

* Encuentro de tejedoras | 14.00 h | Casa del Bicentenario | San Miguel de Tucumán

* Clases de guitarra | 15.00 a 16.00 h | Salón de Empleo | El Mollar

* Mes Aniversario Parque Aconquija | 15.00 a 18.00 h | Terminal de Ómnibus | Concepción

* Cabildo abierto del Tango | 19.00 h | Ingenio de las Artes | Lastenia

* Concurso del Sándwich de Milanesa | 20.00 h | Plaza 24 de Septiembre | Alderetes

* Ópera “Carmen” – Estreno Septiembre Musical | 20.00 h | Teatro San Martín | San Miguel de Tucumán

* Koino Yokan | 21.00 h | Teatro Rosita Ávila | San Miguel de Tucumán

* Cae – All Inclusive | 21.00 h | Teatro Mercedes Sosa | San Miguel de Tucumán

* Obra de teatro “¿Soltera yo?, Millennial” | 21.00 h | Casa de la Cultura | Tafí Viejo

* Miguel Ángel Cherutti | 22.00 h | Lo de Paliza (Laprida 181) | San Miguel de Tucumán

* Peña cultural El Cardón | 22.00 h | Heras 50 | San Miguel de Tucumán

* Fiesta Alberdiana | Todo el día | Plaza Principal | Alberdi

* Letra y música | Todo el día | Centro Cultural Mercedes Sosa | San Miguel de Tucumán

* Cruce Calchaquí 21k | Todo el día | Largada | Tafí del Valle

* Museo Nasif Estéfano | 10.00 a 12.00 h y 18.00 a 20.00 h | Nasif Estéfano 242 | Concepción

* Visitas guiadas a Ruinas de San José | 08.00 a 13.00 h | Ruinas de San José | Lules

* Museo Arqueológico Los Menhires | 09.00 a 19.00 h | Predio Los Menhires | El Mollar

* Museo Arqueológico El Cadillal | 10.00 a 18.00 h | MAC | El Cadillal

* Espectáculo Cristo Resplandeciente | 19.30 y 20.00 h | Cristo Bendicente | San Javier

* Mapping: Aparición de la Madre de Dios | 19.30 y 20.00 h | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao

* Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes | 12.00 a 20.00 h | A 500 m de la rotonda | El Cadillal

* Torneo Mami Hockey | Todo el día | Clubes de SMT | San Miguel de Tucumán

* Abierto de Golf | Todo el día | Cancha Alpa Sumaj y Country | Yerba Buena

* Espectáculo de Luces y Sonido | 19.30 y 20.30 h | Museo Casa Histórica | San Miguel de Tucumán

Sábado 30 de agosto

* Feria de Simoca | Desde las 8.00 h | Predio Mercedes Sosa | Simoca

* Recorrido Día del Árbol | 10.00 h | Museo Industria Azucarera | San Miguel de Tucumán

* Recorrido a La Ciudadela | 11.00 h | Salida desde Laprida 50 | San Miguel de Tucumán

* Turismo sustentable | 11.00 h | Plaza Independencia | Graneros

* Día del Árbol en el Percy Hill | 15.00 a 19.00 h | Reserva Percy Hill | Yerba Buena

* Estación Hip Hop | 15.00 h | Ex Estación de Trenes | Monteros

* Yoga | 15.30 h | Jardín Botánico Horco Molle y Parque Percy Hill | Yerba Buena

* Honrar la tierra y cuidar la vida | 16.30 h | Hostería Atahualpa Yupanqui | Tafí Viejo

* Feria Sobre Ruedas | 18.00 a 00.00 h | Palacio de los Deportes | San Miguel de Tucumán

* Show de magia | 18.30 h | Mercado Municipal | Tafí Viejo

* Teneme paciencia (Unitario) | 19.00 y 21.00 h | Teatro Rosita Ávila | San Miguel de Tucumán

* Concurso del Sándwich de Milanesa | 20.00 h | Predio San Juan | Banda del Río Salí

* Concierto de piano – Septiembre Musical | 21.00 h | Teatro San Martín | San Miguel de Tucumán

* Destino San Javier | 21.00 h | Teatro Mercedes Sosa | San Miguel de Tucumán

* Los Caldenes (Show folclórico) | 22.00 h | Lo de Paliza | San Miguel de Tucumán

* Peña cultural El Cardón | 22.00 h | Heras 50 | San Miguel de Tucumán

* Cruce Calchaquí 21k | Todo el día | Evento central | Tafí del Valle

* Paseo de Artesanos y Emprendedores | Desde las 11.00 h | Plaza Miguel Esteves | Tafí del Valle

* Ferias y shows | 09.00 a 20.00 h | Plaza Los Pinos | Yerba Buena

* Pre Festival del Limón | Desde las 17.00 h | Paseo Gastronómico | Tafí Viejo

* Museo Nasif Estéfano | 10.00 a 12.00 h y 18.00 a 20.00 h | Nasif Estéfano 242 | Concepción

* Visitas guiadas a Ruinas de San José | 08.00 a 13.00 h | Ruinas de San José | Lules

* Museo Arqueológico Los Menhires | 09.00 a 19.00 h | Predio Los Menhires | El Mollar

* Museo Arqueológico El Cadillal | 11.00 a 19.00 h | MAC | El Cadillal

* Espectáculo Cristo Resplandeciente | 19.30 y 20.00 h | Cristo Bendicente | San Javier

* Mapping: Aparición de la Madre de Dios | 19.30 y 20.00 h | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao

* Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes | 12.00 a 20.00 h | A 500 m de la rotonda | El Cadillal

* Torneo Mami Hockey | Todo el día | Clubes de SMT | San Miguel de Tucumán

* Abierto de Golf | Todo el día | Cancha Alpa Sumaj y Country | Yerba Buena

* Paseo Gastronómico | 17.00 a 00.00 h | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

* Feria de Artesanos | 16.00 a 23.00 h | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

* Feria de Emprendedores | 16.00 a 22.00 h | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

* Feria Gourmet | 17.00 a 00.00 h | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

* El Bus Turístico | 11.00 y 16.00 h | Salidas desde Laprida 50 | San Miguel de Tucumán

* Espectáculo de Luces y Sonido | 19.30 y 20.30 h | Museo Casa Histórica | San Miguel de Tucumán

* Circuito a pie | 9.30 h | Oficina Congreso y Crisóstomo | San Miguel de Tucumán

Domingo 31 de agosto

* Trepada al Indio | 09.00 h | Encuentro en Monteros | Monteros

* Feria Gastronómica | 11.00 a 17.00 h | Palacio de los Deportes | San Miguel de Tucumán

* Música y Gastronomía | 12.00 h | Mercado Municipal | Tafí Viejo

* Bingo solidario | 15.00 h | Lago Artificial | Bella Vista

* Feria de emprendedores | 15.00 h | Parque Temático Histórico | Famaillá

* City Tour | 16.00 h | Salida desde Ente de Turismo | Tafí Viejo

* Feria de artesanos y emprendedores | 16.00 a 21.00 h | San Martín al 100 | Tafí Viejo

* Feria de artesanos | 16.00 h | Plaza Bicentenario | Las Talitas

* Ópera “Carmen” – Septiembre Musical | 20.00 h | Teatro San Martín | San Miguel de Tucumán

* Showchoirs Tucumán | 20.30 h | Teatro Rosita Ávila | San Miguel de Tucumán

* Festejo Día del Niño | Todo el día | Polideportivo Municipal | Simoca

* Feria de artesanos | Todo el día | Plaza 9 de Julio | La Cocha

* Pre Festival del Limón | Desde las 17.00 h | Paseo Gastronómico | Tafí Viejo

* Paseo de Artesanos y Emprendedores | Desde las 11.00 h | Plaza Miguel Esteves | Tafí del Valle

* Visitas guiadas a Ruinas de San José | 08.00 a 13.00 h | Ruinas de San José | Lules

* Museo Arqueológico Los Menhires | 09.00 a 14.00 h | Predio Los Menhires | El Mollar

* Museo Arqueológico El Cadillal | 11.00 a 19.00 h | MAC | El Cadillal

* Espectáculo Cristo Resplandeciente | 19.30 y 20.00 h | Cristo Bendicente | San Javier

* Mapping: Aparición de la Madre de Dios | 19.30 y 20.00 h | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao

* Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes | 12.00 a 20.00 h | A 500 m de la rotonda | El Cadillal

* Torneo Mami Hockey | Todo el día | Clubes de SMT | San Miguel de Tucumán

* Abierto de Golf | Todo el día | Cancha Alpa Sumaj y Country | Yerba Buena

* Paseo Gastronómico | 17.00 a 00.00 h | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

* Feria de Artesanos | 16.00 a 23.00 h | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

* Feria de Emprendedores | 16.00 a 22.00 h | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

* Feria Gourmet | 17.00 a 00.00 h | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

* El Bus Turístico | 11.00 y 16.00 h | Salidas desde Laprida 50 | San Miguel de Tucumán

* Espectáculo de Luces y Sonido | 19.30 y 20.30 h | Museo Casa Histórica | San Miguel de Tucumán