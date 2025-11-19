Andrea Bocelli invitó a Nicki Nicole a cantar “Vivo por ella” La cantante rosarina se unió al tenor en el marco del primero de los recitales de la gira del artista italiano en el país.

El tenor Italiano Andrea Bocelli se presentó el último lunes en el Hipódromo de San Isidro e invitó a la rosarina Nicki Nicole a subir al escenario para interpretar “Vivo por ella”.

Con más de 90 millones de discos vendidos y una trayectoria de tres décadas, Bocelli es una figura global, capaz de unir a la música clásica con el pop. Una prueba de ello han sido las colaboraciones con artistas de otros géneros.

Tal es es caso de la canción “Vivo por ella”, que grabó junto a la artista española Marta Sanchez y que reversionó en su última visita al país junto a intérprete de música urbana de barrio Echesortu. En sus redes, Nicki agradeció la convocatoria con la frase: “Emocionada y feliz es poco, maestro”.

El momento, que se viralizó en redes sociales, representa un adelanto del recital que Nicki dará el próximo 19 de febrero en el máximo teatro de la argentina.

En ese concierto, la cantante rosarina replicará la experiencia sinfónica que presentó en la ciudad el último octubre, ante 250 mil personas reunidas en el Monumental Nocional a la Bandera. Nicki estará acompañada por una orquesta de 70 músicos, bajo la dirección de Nicolás Sorín.