Charly García en la UBA: recibió el título de Doctor Honoris Causa La cátedra de Música Popular de la Facultad de Filosofía y Letras La UBA reconoció al artista en un acto donde lo celebraron como “la banda sonora de nuestra vida” y símbolo de la cultura argentina.

Charly García fue reconocido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde recibió el título de Doctor Honoris Causa.

Este martes 19 de agosto en Puán, uno de los creadores más importantes del rock nacional, fue celebrado con honores: “Buena tardes. Gracias por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly García”, expresó el maestro.

La iniciativa fue de la Cátedra de Música Popular, de la carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires. Charly fue reconocido “por su aporte musical y por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina”.

Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, había manifestado cuando se definió la entrega que el Departamento de Artes propuso la distinción para “Charly” como una de las “figuras fundamentales” por el “sentido político” que tuvieron sus canciones. La iniciativa fue presentada en un trabajo en conjunto de Lisa Di Cione, Martín Liut y Marina Cañardo.

En este sentido, argumentó la elección afirmando que el artista fue “pieza clave” en el desarrollo del rock argentino. “Fue en la década de 1980 cuando el rock se ‘nacionaliza’ y Soda Stereo, Miguel Mateos y Charly García se convierten en la punta de lanza del reconocimiento artístico a nivel regional”, concluyó.

A medida que se acercaba la hora del homenaje, el público entonó espontáneamente “Inconsciente colectivo” y entre los carteles se destacaba uno con la frase: “Los dinosaurios van a desaparecer”.

La familia del músico ocupó los primeros lugares del auditorio, desde donde siguió la ceremonia con emoción.

La vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras, Graciela Morgade, fue la primera en tomar la palabra: “Charly es la banda sonora de nuestra vida. Seguimos confiando en que los dinosaurios van a desaparecer”.