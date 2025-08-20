Nicolás Vázquez rompió el silencio luego de que Gimena Accardi contara su infidelidad: “Me apena la situación” El exmarido de la actriz decidió hablar ante la prensa para despejar dudas sobre su separación y aseguró que estuvo junto a ella luego de su declaración en el streaming donde trabaja.

Gimena Accardi contó públicamente que le fue infiel una vez a Nicolás Vázquez. Aclaró que fue un encuentro ocasional con una persona que no es del medio y a la cual nunca más volvió a ver. Tras la versión de la actriz, el protagonista de Rocky pidió una conferencia de prensa y dio su versión de lo ocurrido.

“Gracias por estar acá. Me da mucha vergüenza porque no puedo creer la cantidad de medios que hay acá”, señaló Vázquez antes de comenzar, y agregó: “La realidad es esa, la que dijo ella ante algunas cosas que ella sintió que necesitaba aclarar”.

“La quiero acompañar del lugar que yo puedo hacerlo. Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia”, sentenció el actor. Acto seguido contó que luego de que Accardi contara la infidelidad, él fue a la casa que es de los dos “para acompañarla, a ver cómo estaba, porque obviamente fue una mañana muy movida para ella, para ustedes, para todos”, dijo.

“Me parece muy delicado entrar en detalles. No lo voy a hacer. Sí, aclararles que lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solamente de lo que ella pasó hoy en la mañana, sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación, que fue tan linda, porque realmente fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas. Casi todas ustedes las conocen, pero no todas, porque hay cosas que pasan adentro, entre cuatro paredes”, apuntó.

En ese sentido, el actor indicó que no son “una pareja perfecta, como mucha gente pensaba que lo éramos, sobre todo el público. Nos pasan las mismas cosas y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento. Y así y todo las hemos enfrentado y siempre las hemos superado con amor”.

Sobre el último tiempo juntos, dijo: “Veníamos peleándola, veníamos tratando de sobrevivir a lo que pasa a cualquier pareja con tantos años, y tantas cosas vividas, todo. Siempre digo lo mismo: que Gime tenía 22 años cuando arrancó conmigo, una nena, y yo tenía 29, o sea que imagínense que crecimos juntos”.

“No tengo mucho más para decir, solamente que me parece una mujer con unos ovarios increíbles, y que me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, porque verla partida como la vi ahí, y después en casa, no me da ninguna gracia. Me pone triste, pero también ante la necesidad de ella de aclarar con quién no fue”, resaltó, ya que Accardi aclaró lo que había pasado para descartar un vínculo amoroso con Andrés Gil.

Después pidió que no le pregunten con quién fue la infidelidad o “si tengo fotos, cómo me enteré” porque no tiene ganas de” hablar de eso”. “Me da mucha vergüenza, de verdad, lejos de hacerme el que no me está sucediendo algo. Estoy muy nervioso, estoy muy triste. Me da mucha vergüenza, pero también respeto el trabajo de todos ustedes, que siempre me acompañan en todas, a mí, a ella. Va a ser mi familia siempre, lo va a ser”, sumó.

Luego reforzó que seguirán juntos desde otro lugar. “Vamos a ser familia siempre. Hoy nos dábamos un abrazo y decíamos eso. Como personas nos vamos a amar siempre, pero hoy no nos amamos como pareja. Y también empiezo a entender, y entiende ella, que nos debíamos separar porque hace un tiempo ya que no veníamos bien, ¿viste? Y bueno, son cosas que suceden. Nadie está exento a que le suceda”, explicó Vázquez.

“Y como le dije a ella, la definen en 18 años de amor, 18 años de estar conmigo en cada momento, de estar con ella en todos los momentos, de ser una familia súper fuerte, de demostrar que podemos ser familia sin tener hijos, con mascotas, con amigos, con mucha gente en común y compartiendo hasta el trabajo, ¿viste?”, señaló y cerró: “Y ver el crecimiento también personal de cada uno, acompañarnos. Bueno, esta última obra que hicimos ahora, que es espectacular. Ver lo que pasó con ella como actriz que yo hace mucho quería que hiciera un protagónico”.