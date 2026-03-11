Prisión domiciliaria para Morena Rial después de cinco meses tras las rejas La hija de Jorge Rial había incumplido con exigencias de la Justicia tras una serie de robos en Villa Adelina y este martes, el abogado confirmó que regresará a su domicilio.

Este martes, la Justicia le concedió la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a Morena Rial después de estar cinco meses en la cárcel por incumplir las exigencias que le había impuesto la Justicia, después de que la detuvieran por una serie de robos en Villa Adelina.

La defensa, encabezada por su abogado, Martín Leiro, presentó un escrito que se presentó en Casación firmado por Rocío y Jorge Rial, hermana y padre de la detenida, en donde ambos se comprometieron no solo a garantizar el cumplimiento de las obligaciones especiales que podrían disponerse, sino también a brindarle el apoyo familiar y económico necesario para su subsistencia y la del menor durante el tiempo que le demande encontrar un medio de autosustento, inclusive, Rocío ofreció su domicilio.

“Ella cambió mucho la actitud que venía teniendo y el cambio de personalidad que fue desarrollando estos meses que estuvo, lamentablemente, encerrada en la unidad de Magdalena. Se fue fortaleciendo la relación entre ellos (entre Morena y Jorge)”, dijo Leiro recientemente.

Y sumó: “Pienso que en un primer momento Jorge estaba muy enojado, y ahora cedió en esa parte porque también extraña a su hija. Es su hija y él la ama con todo su corazón”.