Ernestina Pais tuvo un accidente con su auto y se negó a hacer el test de alcoholemia El vehículo que manejaba la empresaria y periodista chocó contra un Alfa Romeo en en Vicente López, norte del conurbano bonaerense. Solo hubo daños materiales.

La empresaria y periodista Ernestina Pais protagonizó este martes un accidente de tránsito en el partido de Vicente López, pero cuando le quisieron hacer el test de alcoholemia se negó, indicaron fuentes oficiales.

Pais, de 50 años, viajaba a bordo de su auto marca Honda City cuando chocó con un Alfa Romeo conducido por otra mujer en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras, en el norte del conurbano bonaerense.

Fuentes del caso dijeron que en el lugar se presentaron agentes de la Comisaría de Vicente López Seccional 5ª de la Policía Bonaerense, tras un llamado al 911 que daba cuenta de un accidente de tránsito.

Al llegar al lugar, los policías constataron que solo hubo daños materiales y que no se registraban heridos. En ese contexto, personal del Municipio de Vicente López procedió a realizar los test de alcoholemia a las conductoras.

Fue entonces cuando Pais se negó a realizar el test, comentaron las fuentes del caso a este medio y dijeron que, por eso, se labró un acta de infracción de tránsito por “positivo alcoholemia” y se le secuestró el coche: fue llevado al playón municipal.

El accidente fue leve y, tras negarse a realizar el test, Pais se retiró del lugar acompañada por su exmarido y su hijo.

El artículo 39 de la Ley N°13.927, que establece las normas de tránsito en la provincia de Buenos Aires, indica que “la simple negativa o resistencia por cualquier modo para cumplir con dichas pruebas configura falta grave en los términos del artículo 77 de la Ley N°24.449 y habilita la retención preventiva de la licencia”.

También habilita la imposición de la inhabilitación para conducir prevista por el artículo 39 bis. Esta sanción contempla “18 meses para el caso de que el conductor se negare u obstaculizare la realización de las pruebas expresamente autorizadas, destinadas a determinar el estado de intoxicación alcohólica o por otras sustancias para conducir”.

En los últimos años, Pais estuvo involucrada en otros accidentes de tránsito. En octubre de 2019, la conductora chocó su Chevrolet Tracker contra un auto estacionado en el barrio de Olivos, también en la zona norte del Gran Buenos Aires.

En aquella ocasión, agentes de tránsito intervinieron y, al intentar realizarle el test de alcoholemia, Pais también se negó. El personal labró la infracción correspondiente e incautó el vehículo. La propia Pais, al día siguiente, desmintió haber intentado darse a la fuga y señaló que se asustó ante la situación.

En agosto de 2022, la periodista protagonizó un siniestro vial en el barrio porteño de Palermo, donde chocó levemente a otro vehículo. En aquella ocasión, una testigo afirmó que, tras el impacto, Pais intentó continuar la marcha sin brindar sus datos, aunque finalmente fue interceptada por un móvil policial. En diálogo con Teleshow, la acusada rechazó esa versión y aseguró que entregó la documentación correspondiente al otro conductor.

El 13 de diciembre de 2023, Pais volvió a verse involucrada en un incidente vial, esta vez cerca del estadio de River Plate. Según fuentes policiales, aquella vez impactó contra un vehículo estacionado y, ante el requerimiento de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, se negó al control de alcoholemia.

El acta labrada por la fiscalía derivó en el secuestro de los vehículos y, tras el procedimiento, la periodista fue trasladada a su domicilio en Vicente López por agentes de la Policía de la Ciudad.