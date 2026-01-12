Quién es Maia Reficco, la actriz argentina que brilla en Broadway y vinculan a Franco Colapinto Tras un dump (carrusel de fotos en Instagram) que compartió el piloto de F1, una postal de la actriz encendió la chispa virtual que hoy tiene a los fans teorizando sobre una posible nueva pareja.

En las últimas horas Franco Colapinto subió un famos. “dump” (carrusel de fotos en el feed de Instagram) que encendió rumores de noviazgo con una actriz argentinaestadounidense.

Entre las fotos de mates, entrenamientos, playa y tiempo con amigos y familia, hubo una postal que no pasó inadvertida: la de una joven usando uno de sus cascos de piloto.

Esa imagen fue suficiente para que los seguidores comenzaran a preguntarse quién era la chica en cuestión. Rápidamente, distintos usuarios señalaron que se trataría de Maia Reficco, actriz y cantante argentina con proyección internacional. A partir de ahí, las coincidencias empezaron a multiplicarse y los rumores de romance tomaron fuerza.

El posteo de Colapinto estuvo acompañado por una frase que también llamó la atención: “Lindo verano para ser un “”deportista de alto rendimiento””. Todo ready, ahora sí que empieza el 2026”. Días antes, Reficco había publicado un carrusel propio con una descripción casi idéntica: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”.

El guiño textual no pasó desapercibido y fue interpretado por muchos como una señal de cercanía entre ambos. A eso se sumaron los “likes” cruzados y la interacción frecuente en redes, que alimentaron aún más las especulaciones. Ella comentó en el posteo de él: “QUÉ PUEDO SABER EUUUUU”, y rápidamente su mensaje se destacó entre los miles de la publicación del piloto de Alpine.

Maia Reficco nació el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos, es hija de padres argentinos y mantiene un fuerte vínculo con el país. Alcanzó gran popularidad entre el público juvenil al protagonizar la serie de Nickelodeon Kally’s Mashup entre 2017 y 2019, donde se destacó no solo por su actuación, sino también por su faceta musical.

Su carrera dio un salto internacional cuando, con apenas 19 años, se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en el musical Evita en Broadway, un hito que marcó un antes y un después en su recorrido profesional.

Más tarde, consolidó su perfil actoral al sumarse al elenco del reboot de Pretty Little Liars, donde interpretó a Noa Olivar, uno de los personajes centrales de la ficción. En 2024 volvió a los escenarios de Broadway como protagonista de Hadestown, en el rol de Eurydice, reafirmando su lugar en el circuito teatral más exigente del mundo.

En paralelo, Reficco desarrolló su carrera musical. En 2020 lanzó su primer single, Tuya, y luego presentó nuevas canciones que le permitieron afianzar su identidad artística. A pesar de vivir gran parte del año en Estados Unidos por compromisos laborales, la actriz suele remarcar su costado argentino: es fanática del mate, mantiene amistades del país y no duda en expresar cuánto extraña a su familia y a su gente.

En el plano sentimental, su nombre ya había sido noticia en otras oportunidades. Varios rumores la vincularon durante un tiempo con el cantante uruguayo Agustín Casanova, líder de Márama, y más tarde con el actor británico Kit Connor, conocido por su papel en Heartstopper. Más recientemente, estuvo vinculada al actor y cantante inglés Tom Francis, con quien habría terminado su relación poco antes de que surgieran los rumores que ahora la conectan con Colapinto.