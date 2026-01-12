Escándalo en los Globos de Oro por las declaraciones de Mark Ruffalo contra Trump El actor aprovechó la alfombra roja para denunciar un asesinato vinculado a ICE, cuestionar al Gobierno estadounidense y sumarse a una campaña de protesta junto a otras figuras del espectáculo. Los detalles

La gala de los Premios Globo de Oro estuvo atravesada por fuertes manifestaciones políticas de parte de distintas figuras del espectáculo, quienes expresaron su repudio por el asesinato de una mujer a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Uno de los pronunciamientos más resonantes fue el del actor Mark Ruffalo, conocido por su papel de Hulk, cuyas declaraciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales.

Al referirse al presidente estadounidense Donald Trump, Ruffalo lanzó duras críticas: “Es un pedófilo. Es la peor persona. Si dependemos de la moral de este tipo para el país más poderoso del mundo, estamos en un gran problema”.

En esta oportunidad, sus declaraciones se dieron tras el asesinato de Renee Nicole Good, ocurrido el viernes pasado en Minnesota durante un operativo de ICE. En ese contexto, Ruffalo impulsó una campaña simbólica representada por el pin que lució en la alfombra roja, con la inscripción “Be good”, que completaba su atuendo durante la ceremonia.

Consultado por el significado, explicó: “Es por Renee Nicole Good, que fue asesinada”. El mensaje incluía un doble sentido: “Sé bueno”, pero también “Sé Wood”, en alusión al apellido de la mujer de 37 años que murió tras recibir disparos en una redada contra inmigrantes.

“Tenemos un vicepresidente que miente sobre lo que está pasando”, afirmó en referencia a J.D. Vance, antes de cargar de nuevo contra Trump por su política exterior, sus causas judiciales y su postura frente a la inmigración.

“Estamos en medio de una guerra con Venezuela, que invadimos ilegalmente. Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa. La única cosa que le importa es su propia moral. Pero el tipo es un delincuente condenado o un violador condenado. Es un pedófilo. Es la peor persona. Si dependemos de la moral de este tipo para el país más poderoso del mundo, estamos en un gran problema”, sostuvo.

El actor explicó que su postura responde tanto a una vivencia personal como a una preocupación colectiva: “Así que esto es por ella, esto es por la gente en Estados Unidos que hoy está aterrorizada y asustada. Sé que soy uno de ellos. Amo este país y lo que veo que está pasando aquí no es Estados Unidos”.

La iniciativa #BeGood fue impulsada por organizaciones como Marmot, Move On, National Domestic Workers Alliance y Working Families Power, junto a referentes de la industria del entretenimiento, según informó PageSix. La campaña también busca rendir homenaje a Keith Porter, quien fue asesinado por un agente de ICE fuera de servicio en Los Ángeles en la víspera de Año Nuevo, y promover un mensaje de empatía y responsabilidad social en medio del clima de tensión que atraviesa Estados Unidos.