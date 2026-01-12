Los ganadores de la 83 edición de los Globos de Oro One Battle After Another (Una batalla tras otra) se convirtió en la película más premiada con cuatro estatuillas, mientras que el fenómeno de Netflix Adolescencia conquistó los apartados de televisión, logrando también cuatro premios. La mejor película de habla no inglesa fue El agente secreto de Brasil.

Una batalla tras otra le hizo honor a su nombre y conquistó los Globos de Oro, al alzarse con cuatro premios en las categorías de cine en comedia o musical en una gala que por segundo año consecutivo mostró su admiración al cine brasileño gracias a El agente secreto, que perfila derecho a los Óscar.

La película de Paul Thomas Anderson, que sigue a un ex revolucionario que se ve obligado a rescatar a su hija adolescente de su antiguo némesis, se hizo con los premios a mejor película, mejor dirección, mejor actriz de reparto para Teyana Taylor y mejor guión.

De acuerdo a lo que publica EFE, Anderson le arrebató al mexicano Guillermo del Toro la oportunidad de conseguir su segundo Globo de Oro en el apartado de dirección con la adaptación de su obra literaria Frankenstein.

Por su parte, el drama de Chloé Zhao sobre el joven William Shakespeare destacó en las categorías de drama al ganar los galardones a mejor película y mejor actriz para Jessie Buckley.

Timothée Chalamet consiguió el primer Globo de Oro de su carrera por su trabajo en la cinta biográfica Marty Supreme, y en su discurso agradeció a su familia y a su pareja, la influencer Kylie Jenner, quien lo acompañaba entre el público.

“En el pasado salí con las manos vacías, pero con la cabeza bien alta, agradecido simplemente por estar aquí. Mentiría si no dijera que esos momentos han hecho que este momento sea mucho más dulce”, dijo el actor.

Por su parte, Rose Byrne ganó el premio a mejor actriz en comedia o musical por Si pudiera te patearía.

Brasil hace historia y Sirat se va con las manos vacías

Wagner Moura hizo historia al convertirse en el primer intérprete brasileño en ganar un Globo de Oro por El Agente Secreto, siguiendo los pasos de su connacional Fernanda Torres quien en la pasada edición logró el mismo hito en la categoría femenina por el filme Todavía Estoy Aquí.

El agente secreto ya está entre los 15 filmes seleccionados por la Academia de Hollywood en las llamadas shortlists (listas cortas), que reducen el número de contendientes en algunas categorías, en una criba previa a las nominaciones que se anunciarán el día 22.

Y su victoria este domingo en los Globos de Oro frente a rivales que a priori partían con más posibilidades, sitúan al filme de Mendonça Filho en una muy buena posición de cara a los Óscar.

Ambientada en plena dictadura militar brasileña en 1977, la cinta sorprendió desde su proyección en el Festival de Cannes, donde consiguió los premios a mejor dirección y mejor actor, para Moura.

Moura se hizo también anoche con el Globo de Oro a mejor actor de una película de drama al imponerse a nombres como los de Oscar Isaac, nominado por Frankenstei’, o Michael B. Jordan, por Los pecadores.

La película del brasileño Kleber Mendonça Filho también venció Sirat del franco-gallego Oliver Laxe, en el apartado de mejor película de habla no inglesa.

Además, la única película española de la edición terminó con las manos vacías después de que Ludwig Göransson, de Pecadores, se impusiera al compositor francés Kangding Ray en la categoría de mejor banda sonora.

La noruega Valor sentimental, que partía con ocho nominaciones, solo obtuvo el reconocimiento a mejor actor de reparto en drama gracias a la interpretación de Stellan Skarsgård.

Tanto el actor sueco como Anderson defendieron durante su discursos que las películas se siguieran reproduciendo en los cines, una crítica que llega en el marco de las negociaciones del titán Warner Bros. con Paramount y Netflix.

Asimismo, la gala premió el fenómeno surcoreano KPop Demon Hunters con los títulos de mejor película animada y mejor canción por el éxito musical ‘Golden’, cumpliendo las proyecciones de la prensa especializada de Hollywood.

Y en tele, Adolescencia consagra su momentum. El fenómeno de Netflix arrasó en los apartados de televisión logrando cuatro premios, seguido del drama médico The Pitt y la comedia The Studio, que acumularon dos galardones cada uno.

La serie sobre un joven de 13 años llamado Jamie, arrestado por el asesinato de una compañera de clase, se llevó el galardón de mejor miniserie, mientras que los británicos Owen Cooper y Stephen Graham repitieron la misma fórmula de los Emmy y se alzaron con el Globo de Oro a mejor actor y mejor actor de reparto.

También Erin Doherty, la que interpreta a la psicóloga en el tercer capítulo de la serie, se hizo con el de mejor actriz de reparto.

La gala

En una gala que destacó precisamente por los pocos guiños a la cargada actualidad internacional, el creador de la serie The Pitt, R. Scott Gemmil, fue uno de los pocos en hacer referencia a la situación política de EE.UU.

“Vivimos en un país y un mundo muy divididos en este momento, pero creo que el cine y la televisión nos une a todos, no solo como público, sino como comunidad”, dijo.

Por su parte, la conductora de la gala, la comediante Nikki Glaser, se encargó de aportar el toque de humor al evento, con chistes ligeros, secuencias sobreactuadas y bromas especialmente dirigidas a Leonardo DiCaprio a quien le reclamó ser demasiado privado con su vida, recordando sus entrevistas adolescentes.

“¿Sigue siendo la pasta tu comida favorita?”, preguntó Glaser mientras el célebre actor asentía con la cabeza.

Leyendas de Hollywood como Julia Roberts apenas tuvieron su protagonismo en la gala: otorgó el premio a mejor película de comedia o musical, pero posiblemente fue la más ovacionada de la noche. Toda la sala la recibió en pie y con aplausos, al punto de que llegó a decir: “Voy a estar insoportable por una semana después de eso”.

Categorías de cine

Mejor película de drama: Hamnet.

Mejor película de comedia o musical: Una batalla tras otra.

Mejor película de habla no inglesa: El agente secreto, Brasil

Mejor actriz en película de drama: Jessie Buckley (Hamnet).

Mejor actor en película de drama: Wagner Moura (El agente secreto).

Mejor actriz en película de comedia o musical: Rose Byrne (‘If I had Legs I’d Kick You’).

Mejor actor en película de comedia o musical: Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’).

Actriz de reparto en cine: Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Actor de reparto en cine: Stellan Skarsgård (Valor sentimental)

Mejor director: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra).

Mejor guión: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra’).

Mejor banda sonora original: Ludwing Göransson (Pecadores).

Mejor canción original: Golden / Música: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra: Kim Eun-jae, Mark Sonnenblick. (Kpop Demond Hunters).

Mejor película de animación: ‘Kpop Demond Hunters’.

Logro cinematográfico y taquilla: Pecadores.

Categorías de televisión

Mejor serie de drama: The Pitt.

Mejor serie de comedia o musical: The Studio.

Mejor miniserie: Adolescencia

Mejor actor en serie de drama: Noah Wyle, por The Pitt.

Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn, por Pluribus.

Mejor actor en serie de comedia o musical: Seth Rogen, por The Studio.

Mejor actriz en serie de comedia o musical: Jean Smart, por Hacks.

Mejor actriz de reparto en una serie: Erin Doherty, por Adolescencia.

Mejor actor en miniserie: Stephen Graham, por Adolescencia.

Mejor actriz en miniserie: Michelle Williams, por Dying for Sex.

Mejor actor de reparto en una serie: Owen Cooper, por Adolescencia.