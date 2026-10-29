Quedó firme la condena a Lotocki por las lesiones a Silvina Luna y otras tres mujeres La Corte Suprema rechazó la queja de la defensa y confirmó la pena de ocho años de prisión, junto con diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión para el médico Aníbal Lotocki por estafa y lesiones graves contra Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa.

La sentencia también establece diez años de inhabilitación para ejercer la medicina. La resolución se refiere a las lesiones provocadas durante intervenciones estéticas y no implica una condena por la muerte de Silvina Luna.

La causa determinó que Lotocki aplicó productos de relleno con microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas y cantidades no recomendadas, lo que provocó granulomas y otras lesiones. Además, se consideró probado que ocultó información que debía brindar a las pacientes antes de los procedimientos.

El médico había recibido una condena de cuatro años de prisión en febrero de 2022. Luego, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional elevó la pena a ocho años al incorporar el delito de estafa y aumentó la inhabilitación profesional de cinco a diez años. En abril de 2025, la Sala II de Casación confirmó la sentencia, que ahora quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema.

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Las intervenciones y las lesiones

Los procedimientos analizados incluyeron intervenciones realizadas a Pamela Sosa en 2008, Silvina Luna en 2011 y Stefanía Xipolitakis en 2014, durante las cuales se les colocó material de relleno con PMMA.

En el caso de Gabriela Trenchi, el procedimiento acordado contemplaba la colocación de hilos tensores y la extracción de grasa de distintas zonas del cuerpo para combinarla con plasma e inyectarla en los glúteos. Sin embargo, según se estableció en la causa, Lotocki le aplicó un producto con PMMA, que le provocó lesiones.

Esta fue la cuarta intervención de la Corte Suprema en el expediente. Las anteriores estuvieron vinculadas con planteos procesales previos al juicio y con un recurso contra la primera condena, que había sido rechazado por no existir una sentencia definitiva.

El juicio por la muerte de Christian Zárate

Mientras quedó firme esta condena, Lotocki enfrenta otro proceso judicial ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 por la muerte de Christian Zárate, un paciente de 50 años que falleció después de una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO).

De acuerdo con la investigación, Zárate concurrió a la clínica en abril de 2021 para someterse a una dermolipectomía con técnica TULUA y una liposucción, con el objetivo de retirar tejidos de distintas partes del cuerpo.

Durante la operación, Lotocki se ausentó del quirófano durante aproximadamente 40 minutos. Tras la intervención, el paciente fue trasladado a una habitación, donde una enfermera advirtió una anomalía en el drenaje y se lo comunicó al médico. Por ese motivo, Zárate regresó al quirófano.

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Al día siguiente, el paciente sufrió una descompensación, fue intubado y se solicitó una ambulancia. Finalmente, sufrió un paro cardíaco y murió.