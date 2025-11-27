Al menos 36 personas fallecen en un incendio que afecta varios rascacielos en Hong Kong Un devastador incendio registrado en una urbanización del norte de Hong Kong dejó, hasta el momento, 36 personas fallecidas y provocó una intensa operación de rescate. El fuego se inició en el distrito de Tai Po, donde las llamas avanzaron rápidamente por el andamiaje de bambú instalado en uno de los edificios y se extendieron a varias torres cercanas, generando una emergencia de gran escala.

Las autoridades locales informaron que 279 personas continúan no localizadas y 29 permanecen hospitalizadas. De acuerdo con los reportes oficiales, el incendio “se encuentra bajo control”, aunque los equipos de emergencia siguen trabajando en la zona afectada.

Las imágenes difundidas en redes sociales y en medios hongkoneses muestran una densa columna de humo, la caída de tramos del andamiaje y a vecinos intentando protegerse del aire cargado de hollín mientras observaban los daños en sus viviendas. Varias carreteras de la zona tuvieron que ser cerradas al tránsito para facilitar las tareas de extinción y el desplazamiento de ambulancias y unidades de rescate.

El siniestro se originó en la estructura exterior que cubría varios pisos del edificio principal. Por la velocidad con la que se expandió, la alarma inicial —de nivel 1— fue elevada rápidamente a nivel 4, a las 15:34 hora local (07:34 GMT).

Un primer balance difundido a las 17:00 (09:00 GMT) mencionaba cuatro fallecidos, cifra que aumentó a medida que avanzaron los trabajos de búsqueda. Entre las víctimas se encuentra un bombero herido que fue trasladado al Hospital Príncipe de Gales, donde horas después se confirmó su fallecimiento. El director de los Servicios de Bomberos, Andy Yeung Yan-kin, supervisó personalmente la atención del equipo afectado.

MIRA TAMBIÉN Rusia y EE.UU. negocian el cierre del conflicto ucraniano sin la influencia europea

Las autoridades continúan las labores de rescate y recolección de información mientras las investigaciones preliminares intentan esclarecer el origen del incendio y los factores que posibilitaron su rápida propagación a través del andamiaje.