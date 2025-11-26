Rusia y EE.UU. negocian el cierre del conflicto ucraniano sin la influencia europea Mientras Moscú y Washington avanzan en un borrador de paz que excluye a Kiev y a las potencias del continente, crece la preocupación por un acuerdo que podría definirse sin la participación de los principales aliados occidentales

Rusia y Estados Unidos avanzan en conversaciones para cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, mientras Europa mira desde afuera sin lograr tener peso real en las negociaciones.

Según trascendió, Moscú recibió positivamente la última versión del borrador de plan de paz enviado por Washington. Así lo confirmó Yuri Ushakov, uno de los asesores más cercanos de Vladimir Putin, en declaraciones a la TV estatal rusa. Ushakov dijo que el nuevo documento requiere “un análisis verdaderamente serio” y señaló que “algunos aspectos pueden considerarse positivos”, aunque otros todavía necesitan “debates especiales entre expertos”.

No se conocen públicamente los detalles del borrador actualizado, pero el martes el presidente estadounidense, Donald Trump, adelantó que se trata de una versión “afinada” del plan previo de 28 puntos, rechazado tajantemente por Kiev y por los países europeos por las fuertes concesiones que exigía a Ucrania.

Entre esas condiciones figuraban la retirada ucraniana de la parte de Donetsk que aún controla y el reconocimiento, por parte de Estados Unidos, de Donetsk, Crimea y Lugansk como territorios rusos.

MIRA TAMBIÉN Ucrania y Rusia negocian acuerdo de paz en Abu Dabi con Estados Unidos como mediador

A comienzos de esta semana, funcionarios ucranianos aseguraron haber llegado a un “entendimiento” con Washington y que se habían acercado posiciones en varios de los puntos conflictivos durante las conversaciones en Ginebra. De todos modos, las diferencias entre las posturas de Moscú y Kiev siguen y tampoco está claro qué exigencias se eliminaron del plan original y cuáles permanecen.

Mientras tanto, este miércoles Reuters publicó, citando a tres fuentes, que el texto inicial de 28 puntos que Washington presentó como propio en realidad habría sido redactado por Rusia. De acuerdo con esa versión, representantes del Kremlin entregaron el documento a funcionarios estadounidenses en octubre, después de la reunión entre Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en la Casa Blanca. Según recordó el medio ruso Meduza, con sede en Letonia, el borrador también había sido difundido por Axios en Estados Unidos.

Aquel plan proponía que Ucrania redujera sus Fuerzas Armadas de los actuales 800-850 mil militares a 600 mil y renunciara por escrito en su Constitución a ingresar a la OTAN. Esas condiciones fueron modificadas tras nuevas rondas de diálogo entre Kiev y Washington.

MIRA TAMBIÉN Un documental sostiene que Donald Trump estaría listo para hablar sobre extraterrestres

El Financial Times informó que el documento pasó de 28 a 19 puntos, mientras que ABC señaló que en esta nueva versión ya no figura la exigencia de achicar el ejército ucraniano ni la idea de una amnistía total para ambos bandos por lo ocurrido durante la guerra.

Todo este proceso es seguido con bastante desconfianza en Europa, que prácticamente quedó fuera de la mesa de negociaciones. Más allá de las sanciones económicas que la Unión Europea mantiene sobre Moscú, el bloque no tiene incidencia directa en la discusión del eventual acuerdo que podría terminar con un conflicto iniciado en febrero de 2022, cuando Rusia invadió territorio ucraniano.