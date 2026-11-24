El papa Francisco reveló en su diario personal haber visto al diablo: “Me miró con ojos llameantes” Los escritos íntimos de Jorge Bergoglio, que abarcan desde 1992 hasta agosto de 2024, fueron presentados por el cardenal Víctor Manuel Fernández con autorización del papa León XIV. El texto expone visiones místicas, duras autocríticas y una crisis espiritual atravesada durante su pontificado.

Fragmentos del diario personal del papa Francisco salieron a la luz este martes y generaron impacto por la crudeza de sus confesiones. En el libro titulado El diario espiritual del papa Francisco, presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández —titular de la oficina doctrinal del Vaticano—, Jorge Bergoglio relató experiencias místicas, arrepentimientos y aseguró haber visto al diablo en tres oportunidades: “Me miró con ojos llameantes”, escribió.

Los textos fueron redactados a lo largo de más de tres décadas en una vieja agenda de tapa negra que utilizó como cuaderno. El registro comienza en 1992, cuando era obispo auxiliar de Buenos Aires, continúa durante su etapa como cardenal arzobispo porteño y se extiende hasta su pontificado, con 86 páginas escritas antes de su elección en 2013 y otras 55 posteriores. La última anotación data del 18 de agosto de 2024.

Las visiones místicas y el episodio de Chile

Según los extractos difundidos, Francisco detalló que vio al demonio dos veces en Buenos Aires: la primera desde la ventanilla de un auto, donde describió unos “ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, y la segunda durante una misa en una capilla carmelita, donde percibió una mirada “más intensa que la anterior, como destellos de fuego”.

La tercera experiencia tuvo lugar en Roma, luego de su viaje a Chile en enero de 2018. Allí afirmó haber sentido la presencia física del diablo y escuchado “su voz triunfante”. En una entrada del 24 de enero de 2021, citó la frase que oyó: “‘Ahora he conseguido todo lo que quería’”, y agregó: “Así como no puedo olvidar sus ojos de los dos anteriores, en este caso no puedo olvidar el poderoso ronquido de su voz”. En otro pasaje, fechado el 7 de junio de 2018, relató que vio “las puertas del infierno” antes de dormir y se defendió rezando el rosario.

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El viaje a Chile marcó un punto de inflexión tras el escándalo desatado cuando desacreditó a las víctimas del abusador más notorio de ese país. Luego de ser cuestionado por la prensa en el vuelo de regreso y ordenar una investigación, reconoció que la jerarquía chilena lo había engañado: “Devastado por la situación en Chile y el diálogo con los periodistas en el avión, tomé conciencia de lo grave que era el problema. Me costó admitir lo que pasó en Chile; no pensé que fuera tan grave”.

Autocríticas, crisis espiritual y el paso del tiempo

El cuaderno también revela el costado más humano de Bergoglio, quien criticó con severidad sus propios sentimientos de “desdén, envidia y orgullo” y lamentó en una ocasión haber ignorado a un hombre ebrio en la calle porque “quería caminar tranquilo”. En 2022, llegó a escribir contra “el Jorge soberbio, autosuficiente, cínico y mentiroso de sí mismo”, y el 30 de diciembre de ese año expresó su rechazo a convertirse en alguien “que usa a los otros como muñequitos”.

El libro da cuenta, además, de una crisis espiritual que atravesó entre 2021 y 2022, en medio de “problemas de gobierno, presiones por las decisiones a tomar, y sequedad y desolación”. En sus reflexiones, advirtió sobre la tentación de la omnipotencia y la dificultad para decir que no: “Me di cuenta de que los argentinos me quitaban mucho tiempo… y junto con esto se iba atrasando el trabajo”.

A lo largo de las décadas, el pontífice dejó constancia de su percepción sobre la brevedad de la vida y la cercanía de la muerte desde 1996, cuando tenía 60 años. Entre las anotaciones más breves figura una del 21 de julio de 2013, donde simplemente asentó: “El 13 de marzo me eligieron Papa”. En su última entrada, del 18 de agosto de 2024, repasó las apariciones del demonio en su vida y pidió a la Virgen cuidado y ayuda para no permitir su presencia.

La publicación tras su fallecimiento

El cardenal Fernández contó que en una oportunidad Francisco le mostró la agenda en su habitación de la residencia de Santa Marta y le dijo: “‘De esto, verán ustedes’”. Tras el fallecimiento del pontífice el 21 de abril de 2025, a los 88 años, el purpurado temió que el material quedara “olvidado en algún depósito” y gestionó la autorización del papa León XIV para darlo a conocer.

Fernández aclaró que los asuntos más reservados fueron escritos en clave y que se omitieron nombres o detalles que pudieran perjudicar a terceros. Según explicó, el objetivo de la publicación es mostrar a un Jorge Bergoglio sin adornos frente a “quienes lo odian intensamente y quisieran borrar su memoria”.