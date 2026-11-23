Nvidia restituyó a Jensen Huang como CEO tras aceptar su renuncia por un escándalo personal La junta directiva de la compañía decidió devolverle los cargos de director ejecutivo, presidente y miembro del directorio, casi dos semanas después de haber aceptado su salida. La decisión llegó tras una serie de reuniones y conversaciones con el empresario. Donald Trump respaldó públicamente su regreso.

Nvidia restituyó a Jensen Huang como director ejecutivo, presidente y miembro de su junta directiva, luego de haber aceptado su renuncia voluntaria casi dos semanas atrás. La decisión representa un cambio de postura de las autoridades de la compañía, que inicialmente habían descartado la posibilidad de que regresara a la conducción.

La salida de Huang se había producido después de que trascendieran informaciones sobre varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una mujer que, según temían funcionarios estadounidenses, podría estar vinculada a los servicios de inteligencia chinos. También se había informado sobre una relación con una subordinada directa.

La restitución fue informada por CNN, que citó un comunicado de la empresa y las declaraciones de integrantes de su junta directiva. Según la publicación, el directorio tomó la decisión después de una serie de conversaciones y reuniones con Huang, tras las cuales consideró que el empresario había demostrado franqueza y capacidad para continuar al frente de Nvidia.

“La junta directiva de Nvidia ha tomado la decisión correcta y adecuada al devolver a Jensen Huang al cargo de director ejecutivo”, expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en su red social Truth Social.

Trump ya había respaldado anteriormente la posibilidad de que Huang regresara a la conducción de la compañía. En su mensaje, sostuvo que el país necesita su liderazgo para garantizar el éxito de Nvidia y contribuir a la economía estadounidense.

El regreso del empresario también representa un giro respecto de las declaraciones realizadas la semana anterior por Harvey Jones, recientemente designado presidente de la junta directiva. Durante la presentación de resultados de la compañía, Jones había asegurado que el directorio había aceptado por unanimidad la renuncia voluntaria de Huang y que no tenía intención de restituirlo.

Tras conocerse la decisión, las acciones de Nvidia subieron un 29% en las operaciones previas a la apertura del mercado de este lunes.