Nvidia restituyó a Jensen Huang como director ejecutivo, presidente y miembro de su junta directiva, luego de haber aceptado su renuncia voluntaria casi dos semanas atrás. La decisión representa un cambio de postura de las autoridades de la compañía, que inicialmente habían descartado la posibilidad de que regresara a la conducción.
La salida de Huang se había producido después de que trascendieran informaciones sobre varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una mujer que, según temían funcionarios estadounidenses, podría estar vinculada a los servicios de inteligencia chinos. También se había informado sobre una relación con una subordinada directa.
“La junta directiva de Nvidia ha tomado la decisión correcta y adecuada al devolver a Jensen Huang al cargo de director ejecutivo”, expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en su red social Truth Social.
Trump ya había respaldado anteriormente la posibilidad de que Huang regresara a la conducción de la compañía. En su mensaje, sostuvo que el país necesita su liderazgo para garantizar el éxito de Nvidia y contribuir a la economía estadounidense.
El regreso del empresario también representa un giro respecto de las declaraciones realizadas la semana anterior por Harvey Jones, recientemente designado presidente de la junta directiva. Durante la presentación de resultados de la compañía, Jones había asegurado que el directorio había aceptado por unanimidad la renuncia voluntaria de Huang y que no tenía intención de restituirlo.