El Papa León XIV tuvo una “evolución posoperatoria normal” y caminó por la habitación Así lo indicó un informe de los médicos encargados de la intervención quirúrgica.

El papa León XIV ya se levantó de la cama, camina, come y ha recibido fisioterapia respiratoria, según informaron sus médicos este miércoles en una nota publicada por el Vaticano un día después de su operación de cáncer de pulmón.

Un análisis de sangre y una radiografía de tórax revelaron una evolución postoperatoria “normal”, según los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, quienes añadieron que los valores estaban “dentro del rango esperado para el tipo de procedimiento realizado”.

Y concluyeron: “El Santo Padre ha recibido fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por su habitación. Ha reanudado la alimentación normal y ha tomado el desayuno y el almuerzo. Su recuperación está procediendo según lo esperado”.

La operación tuvo lugar este martes en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma. El equipo médico, dirigido por Margaritora en su rol de jefe de cirugía torácica del hospital romano, extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía torácica videoasistida que duró 90 minutos, aunque el pontífice, de 71 años, permaneció tres horas en el quirófano.

El examen histológico practicado durante la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, el tipo de cáncer de pulmón más frecuente. El Vaticano calificó el procedimiento como exitoso e informó que no hubo complicaciones.

Al despertar, León XIV se mostró lúcido y orientado, y al regresar a su habitación en la décima planta del Gemelli pidió la cena, según informó el portavoz vaticano Matteo Bruni.

Los médicos esperan estudios para definir tratamientos adicionales

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En los próximos días, los especialistas analizarán el material extraído durante la cirugía, incluidos los ganglios linfáticos, para determinar si existen signos de propagación de la enfermedad y si será necesario indicar algún tratamiento complementario. El comunicado médico no mencionó por ahora quimioterapia, inmunoterapia ni otras terapias.

El doctor Stephen Liu, especialista en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Georgetown, explicó a Associated Press que el diagnóstico no basta para fijar el estadio de la enfermedad. “Necesitamos saber qué tan grande es, cuántos puntos en el pulmón están involucrados, si es solo un nódulo o más de uno, y si los ganglios linfáticos son cancerosos”, afirmó.

La vocera médica de la American Lung Association, Juanita Mora, declaró a AFP que el adenocarcinoma “si se detecta en etapas tempranas, tiene un pronóstico muy, muy bueno”. La especialista precisó que, cuando existe detección precoz y la extirpación quirúrgica resulta posible, la supervivencia a cinco años se sitúa entre el 80 y el 98 por ciento.

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Fuente Infobae