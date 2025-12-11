María Corina Machado en Oslo: “Venezuela ya ha sido invadida” por grupos terroristas y cárteles La líder opositora, recién llegada a Noruega para el Nobel de la Paz, afirmó que el país se ha convertido en el “centro criminal de las Américas” y pidió a la comunidad internacional frenar el financiamiento al régimen de Nicolás Maduro.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ofreció este jueves una conferencia de prensa en Oslo, Noruega, junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Machado abordó la grave situación de su país y se mostró optimista, asegurando que Venezuela “pronto” será un “país brillante, democrático y libre”.

Machado, que llegó a Oslo en plena noche del miércoles tras perderse por horas la ceremonia de aceptación del premio (el cual fue recibido en su nombre por su hija), aprovechó el espacio para agradecer a quienes hicieron posible su viaje. “Quiero aprovechar para agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron su vida para que yo pudiera estar aquí hoy”, afirmó.

“Venezuela ya ha sido invadida”

Al ser consultada sobre la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la líder opositora evitó una respuesta directa, pero lanzó una contundente afirmación: “Venezuela ya ha sido invadida”.

Machado detalló que esta invasión no es convencional, sino que se da a través de “agentes rusos, iraníes y grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, que operan libremente en consonancia con el régimen”. A esto se suma la presencia de “la guerrilla colombiana y a los cárteles de la droga”.

Según la dirigente, esta situación “ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas”.

Machado también se refirió a la democracia, señalando: “No puedes tener democracia sin libertad y la libertad es una decisión individual”. Finalmente, la líder opositora pidió a la comunidad internacional ayudar a frenar la violencia, la represión y las fuentes de financiamiento que sostienen al régimen del presidente Nicolás Maduro.