Trump canceló el viaje de los negociadores de Estados Unidos a Pakistán y se niega a aceptar las condiciones de Irán para terminar con la guerra El presidente estadounidense sostuvo que las delegaciones de su país “no van a hacer más vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando tonterías”.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró este sábado que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner no viajarán a Pakistán para mantener conversaciones con la delegación de Irán. El mandatario sostuvo que no vale la pena que sus colaboradores sigan con las negociaciones cuando Estados Unidos “tiene todas las de ganar”.

“Hace poco les dije a mis colaboradores que se estaban preparando para irse: «No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Tenemos todo el control. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a hacer más vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando de tonterías»”, expresó el mandatario en declaraciones a la corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Aishah Hasnie.

Al ser consultado sobre si la cancelación significaba que reanudaría la guerra, Trump respondió a Axios: “No. No significa eso. Todavía no lo hemos considerado”.

Minutos después, hizo más declaraciones al respecto a través de su cuenta en la red Truth Social: “Acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. ¡Demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo! Además, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!”.

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El último esfuerzo por negociar un acuerdo en Islamabad se produce mientras un alto el fuego indefinido ha pausado la mayor parte de los combates.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, abandonó Islamabad tras las conversaciones que mantuvo con el primer ministro del país.

De acuerdo con fuentes diplomáticas paquistaníes citadas por la agencia de noticias EFE, el canciller, quien desde el inicio había aclarado que su visita no incluía reuniones con funcionarios estadounidenses, partió junto a su equipo hacia Omán, próxima escala de una gira que también contempla una visita a Rusia.

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El ministro arribó a Islamabad la noche del viernes, en medio de expectativas por una posible reanudación de las negociaciones de paz. Dichas negociaciones estaban programadas para el miércoles anterior, pero quedaron en suspenso debido a la negativa de Teherán a dialogar con Estados Unidos mientras permanezca el embargo impuesto por Washington sobre los puertos y la navegación comercial de Irán.

Ese mismo día, la administración del presidente Donald Trump anunció que sus representantes, Jared Kushner y Steve Witkoff, viajarían este sábado a Islamabad para participar en las conversaciones.

Durante su estadía, Araqchí se reunió con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador entre Estados Unidos e Irán, Asim Munir, así como con el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, el canciller Muhammad Ishaq Dar y otros altos funcionarios militares y de seguridad.

En estos encuentros, Araqchí expuso las posturas principales de Irán respecto a los desarrollos recientes en torno a la tregua y al posible fin del conflicto.

Medios paquistaníes reportaron que, tras las reuniones, los iraníes manifestaron su “reserva total” frente a las demandas estadounidenses y reiteraron que su exigencia es “el levantamiento del bloqueo y la detención de los ataques estadounidenses”.

Además, tal como habían adelantado antes de su llegada a Islamabad, los representantes de Irán aseguraron que “no se hará una reunión directa con la delegación estadounidense”.

El último esfuerzo por negociar un acuerdo en Islamabad se produce mientras un alto el fuego indefinido ha pausado la mayor parte de los combates, pero las repercusiones económicas siguen aumentando con los envíos globales de energía interrumpidos por el cierre prácticamente total del estrecho de Ormuz.