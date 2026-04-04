Trump le dio 48 horas a Irán para acordar o “el infierno se apoderará de ellos” Tras el derribo de dos aeronaves de combate y ataques a helicópteros norteamericanos en el Estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos redobló la presión contra el régimen de Teherán.

El conflicto militar y diplomático entre Estados Unidos e Irán alcanzó su punto más crítico. El presidente estadounidense, Donald Trump, utilizó sus redes sociales para lanzar una durísima advertencia al gobierno iraní, recordándole que el plazo para evitar una escalada mayor se está agotando. El ultimátum llega apenas horas después de que las fuerzas de Teherán lograran golpear severamente a unidades de la Fuerza Aérea norteamericana en la codiciada región del Estrecho de Ormuz.

A través de su cuenta en la plataforma Truth, el mandatario republicano fue tajante en sus conceptos. “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que LLEGARA A UN ACUERDO o ABRIERA EL ESTRECHO DE ORMUZ? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!”, manifestó Trump de manera amenazante. A pesar de la extrema volatilidad de la situación, el líder de la Casa Blanca intentó bajarle el tono al impacto de las bajas en las mesas de diálogo.

En una entrevista telefónica brindada a la cadena NBC News, Trump negó de forma rotunda que el derribo de un caza estadounidense por parte de las fuerzas persas vaya a dinamitar los canales de negociación abiertos. “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, sentenció el presidente, evitando brindar detalles minuciosos sobre los operativos militares de búsqueda y salvamento que se están llevando a cabo en aguas de Medio Oriente.

La jornada bélica resultó caótica para el despliegue del Pentágono. Un avión de ataque A-10 Warthog se estrelló tras ser alcanzado por fuego enemigo; afortunadamente, el piloto logró eyectarse tras ingresar a espacio aéreo de Kuwait y ya se encuentra a resguardo de las autoridades de su país. Casi en simultáneo, un imponente caza F-15 fue impactado por las baterías antiaéreas iraníes. El equipo de rescate logró recuperar con vida a uno de sus tripulantes, mientras se monta una desesperada búsqueda para dar con el segundo oficial.

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Por si fuera poco, las hostilidades no cesaron durante las maniobras de asistencia médica y extracción. Dos helicópteros de transporte táctico UH-60 Blackhawk, que participaban activamente de las labores de rastrillaje de los pilotos caídos, fueron alcanzados por disparos efectuados desde posiciones iraníes. Según confirmaron fuentes de la cadena CBS, milagrosamente todos los tripulantes a bordo de las naves de rescate resultaron ilesos tras las maniobras de escape.

El balance de las últimas horas contradice fuertemente la retórica optimista que el presidente norteamericano había esbozado recientemente ante su opinión pública. En menos de un día, y a pesar de que Trump había afirmado en un discurso en horario central que Irán se encontraba “completamente diezmado”, las fuerzas del régimen persa lograron derribar dos aeronaves de combate (un F-15 y un A-10) y atacar directamente a dos helicópteros Blackhawk.