Un día después de la operación, el papa León XIV ofició una misa en su habitación El pontífice ofició la celebración religiosa desde su habitación mientras se recupera de una intervención quirúrgica por un tumor maligno detectado en uno de sus pulmones.

El papa León XIV celebró una misa en su habitación del Policlínico Gemelli, en Roma, un día después de ser operado de un tumor maligno en el pulmón derecho. Según fuentes vaticanas citadas por el diario italiano Avvenire, el pontífice evoluciona favorablemente y comenzó con las primeras actividades de recuperación.

La intervención quirúrgica se realizó el martes y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

Una misa durante su recuperación

León XIV permanece internado en la décima planta del hospital, en un sector diferente al que habitualmente se destina a los papas durante sus hospitalizaciones, debido a que el área habitual se encuentra en obras. Por el mismo motivo, la misa se celebró en una sala acondicionada especialmente para la ocasión.

¿Hasta cuándo seguirá hospitalizado el Papa?

El Vaticano estima que el pontífice permanecerá internado alrededor de una semana y suspendió sus compromisos oficiales hasta el 20 de octubre. Sin embargo, la duración de la hospitalización dependerá de su evolución clínica.

El último parte médico informó que el posoperatorio transcurre con normalidad y que los análisis de sangre y la radiografía de tórax presentan valores dentro de los parámetros esperados para este tipo de intervención.

Además, el Papa comenzó a caminar, realizó fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual, incluido el desayuno y el almuerzo.

Por el momento, la Santa Sede no informó si necesitará tratamientos adicionales. Los médicos aguardan los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y ganglios linfáticos extraídos durante la cirugía, que serán determinantes para evaluar los próximos pasos del tratamiento.