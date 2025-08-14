Abren inscripciones para cubrir 404 cargos en el Servicio Penitenciario Tucumán Desde este jueves 14 y hasta el sábado 16 de agosto estará abierta la inscripción para cubrir 404 cargos transitorios en el Servicio Penitenciario Tucumán, distribuidos entre profesionales, técnicos y auxiliares.

El director general del organismo, comisario general (r) Ramón Quinteros, precisó que el trámite será exclusivamente online a través de la página oficial www.inscripciones.minsegtuc.gov.ar.

En el caso de técnicos y auxiliares, el límite de edad es de 38 años, mientras que para los profesionales no existe restricción etaria. Es requisito presentar título secundario, terciario o universitario según el cargo. “En otras oportunidades se detectaron títulos falsos y esas personas fueron denunciadas penalmente”, advirtió Quinteros, y recordó que la inscripción es gratuita, no requiere intermediarios y no existen escuelas oficiales de preparación. Los postulantes deben ser argentinos nativos o por opción, sin antecedentes penales dolosos.

Distribución de vacantes

Según el decreto provincial que habilitó la convocatoria, las vacantes se distribuirán de la siguiente manera:

Escalafón Profesional (104 cargos): abogados (11), contadores (3), licenciados en Recursos Humanos (2), Psicología (36), Trabajo Social (20), Psicopedagogía (2), odontología (4), farmacia (1), nutrición (2), bioquímica (2), kinesiología (5), ingeniería en Computación (2), Sistemas (1), Electrónica (1), analista de Sistemas (2), arquitectura (1), ingeniería Civil (1), Eléctrica (1) y medicina (7).

Escalafón Técnico (100 cargos): técnicos en Recursos Humanos (5), Agronomía (2), Terapia Ocupacional (10), profesores de Educación Primaria (4), Matemática (4), Lengua y Literatura (4), Ciencias Naturales (4), Ciencias Sociales (4), Educación Especial (1), Educación Física (12), Educación Artística (5), enfermería (25), agentes socio-sanitarios (5), técnico programador (6), técnico en redes (5) y técnico electrónico (4).

Escalafón Auxiliar (200 cargos): auxiliar administrativo con manejo de PC y Office (29), administrativo contable (4), auxiliar de farmacia (4), técnico en reparación de PC (5), diseñador gráfico (2), operador de monitoreo y videoconferencia (6), data entry (10), maestro mayor de obras (4), cocinero/a (30), albañil (10), electricista (10), plomero/gasista (10), herrero (10), personal de desmalezamiento y poda (15), técnico en refrigeración (2), durlock y pintura (5), mecánico automotor (5), gomero (2), carpintero (4), bomberos penitenciarios (15), operador de comunicación y CCTV (8), depósito general (5) y electricista automotor (5).

Las autoridades recordaron que cualquier novedad o modificación será publicada únicamente en los canales oficiales del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario.