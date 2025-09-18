Acevedo, al frente del Ejecutivo, critica al Gobierno Nacional y destaca la agenda legislativa En una entrevista exclusiva con Ocho TV, el vicegobernador Miguel Acevedo, quien asumió el cargo de gobernador interino, ofreció su perspectiva sobre el panorama político nacional y provincial. Acevedo, que estará a cargo del Ejecutivo hasta el mediodía de hoy, anticipó el regreso del gobernador Osvaldo Jaldo de Buenos Aires, quien anunciará las gestiones realizadas.

Críticas al Gobierno Nacional

El vicegobernador no eludió la crítica hacia el Gobierno Nacional, manifestando un “desgaste” y una “falta de diálogo” que considera preocupantes. “El Gobierno no está viendo las señales que el pueblo le da, hay un gobierno que está empeñado en conseguir algo económico”, aseveró Acevedo, y añadió que la notable baja del consumo está complicando la situación económica de los argentinos.

La agenda legislativa no se detiene

En el ámbito legislativo, Acevedo fue enfático al sostener que las tareas electorales no deben interferir con el trabajo institucional. “Tenemos sesión hoy y el 2 de octubre con temas que están definidos”, afirmó. Entre los puntos a tratar, destacó la inclusión de la salud mental en el temario, una iniciativa que, según él, afecta a toda la sociedad y es una necesidad urgente. “Hay que ayudar a los jóvenes, por el ritmo de vida que llevan y el bullying”, subrayó, indicando que este tema se abordará en la sesión del 2 de octubre.

Licencias y reforma electoral

Respecto a las licencias para candidatos, Acevedo explicó que su caso es más “simbólico”, a diferencia del gobernador Jaldo, quien sí solicitó licencia. En ese sentido, aseguró que su objetivo es “preservar el equilibrio político”. Además, Acevedo se refirió a las elecciones en Alberdi, donde se implementará la boleta única y se prevén cerca de 20 acoples. Por último, anticipó que se está trabajando en una reforma de la ley electoral de Tucumán para que esté lista el próximo año.

Finalmente, el vicegobernador hizo un llamado a la participación ciudadana. Expresó su preocupación por la posible abstención y subrayó que el voto es “la expresión más genuina del ciudadano para definir y decidir”. Se mostró optimista respecto a la participación en la provincia, confiando en que “vamos a tener una gran participación” en las próximas elecciones.