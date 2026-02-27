Acuerdo de recomposición salarial entre el Gobierno provincial y los gremios docentes El gobernador Osvaldo Jaldo realizó el anuncio en una conferencia de prensa. Habra un aumento del sueldo de un 11% que se pagará con los sueldos de febrero y marzo. "El aumento se pagará en menos de 35 días" dijeron desde el Estado.

Escoltaron al Primer Mandatario el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, su pares de Economía y Producción, Daniel Abad; de Educación, Susana Montaldo; de Interior, Darío Monteros; de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; de Salud, Luis Medina Ruiz; de Desarrollo Social; Federico Masso; la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone; jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo; el secretario general de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Luis Neira, el secretario general de la Unión Docentes Tucumán (UDT), Juan Carlos Aguirre. Acompaña también la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo, el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García; secretario de Gobierno, Raúl Albarracín y subsecretario de Educación, Facundo Juez Pérez.

Acuerdo en números

Aumento Salarial: 11% (Un 8,4% en marzo y el restante 2,6% en abril)

El salario será de 970 mil pesos

Asignación familiar: pasa de 25 mil a 40 mil pesos

Ayuda escolar de 15 mil a 30 mil pesos por hijo

Incentivo Docente: Tendrá un aumento de 11%

Jaldo detalló: “Acabamos de firmar acuerdos salariales con los gremios UDT y AMET. Hay otros gremios que sometieron las propuestas a asamblea y algunos las están discutiendo, otros no llegaron al acuerdo y en ese sentido nosotros somos muy respetuosos de la vida democrática de cada uno de los gremios como de la misma manera entendemos que como Gobierno de la provincia debemos garantizar la educación en la provincia”.

“Agradecerles a los gremios que ya firmaron los acuerdos, es un gran gesto no para el Gobierno sino para muchos chicos y jóvenes que concurren a los diferentes establecimientos educativos, para el papá y la mamá que está pidiendo que comiencen las clases para mandar a sus chicos a educarse a las escuelas y, en ese sentido, queremos decirles que el Gobierno de la provincia como es de conocimiento público, viene haciendo un gran esfuerzo en lo económico para mantener las escuelas mayoritariamente en condiciones para proveer los elementos necesarios a los docentes para enseñar y a los niños para aprender”, manifestó.

“Hemos establecido un mecanismo como es el Boleto Estudiantil Gratuito desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. El ítem transporte era uno de los costos más importantes que tenía la familia para mandar a los chicos a la escuela. El gobierno, con el presupuesto provincial, está atendiendo el transporte a nivel inicial, a nivel primario, secundario, terciario como así también universitario. Con esto demostramos que el Gobierno de la provincia está apostando fuerte en educación”, dijo.

Además, declaró: “es de conocimiento público que este Gobierno nacional ha tomado algunas medidas para restringir el gasto nacional, entre esas restricciones estuvo el incentivo docente y la conectividad que significa un porcentaje importante en la boleta de sueldo de los docentes. Pero los docentes bajo ningún punto de vista perdieron esos conceptos y no los perdieron porque tanto el incentivo docente como la conectividad se hizo cargo el Gobierno de Tucumán, con el presupuesto de la provincia. Caso contrario hubiese sido mucho más complicada la situación salarial hoy de quienes tienen esa dura, difícil, pero apasionada y decidida decisión de educar a nuestros niños en la provincia”.

“Por eso queremos manifestar que hemos venido y seguiremos aportando fuerte a la educación, seguiremos invirtiendo parte de nuestro presupuesto en lo que sea necesario y haga falta dentro de nuestras posibilidades para que nuestros chicos puedan educarse de la mejor manera, para que las escuelas estén abiertas en tiempo y forma”, aseveró.

Continuó: “Los docentes hoy están haciendo un gran esfuerzo, como lo han venido haciendo en diferentes épocas, como lo han venido haciendo los docentes tanto de Capital como los de alta montaña que salen los lunes y vuelven los viernes, dejan sus familias para ir a enseñar a los niños de los cerros y eso hay que valorarlo mucho”.

“Hoy estamos ya en condiciones de anunciar que el día martes, 3 de marzo comienza el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Tucumán, donde ya hay gremios que han tomado la decisión de concurrir a los establecimientos educativos, yo diría casi todos –los gremios-, salvo el gremio de ATEP, que es el gremio que en asamblea ha decidido no aceptar la propuesta, pero además también ha decidido un paro para el día martes 3 en la provincia de Tucumán”, explicó.

El mandatario continuó: “El resto de los gremios han decidido concurrir a los establecimientos educativos el día martes 3 de marzo, que hoy estamos anunciando oficialmente que comienza el ciclo 2026 en la provincia de Tucumán, tanto de los docentes públicos como de los docentes privados”.

Sostuvo: “Es decir, que el papá y la mamá y los chicos que se preparen… para todos los docentes que han decidido el día martes 3 concurrir a los establecimientos educativos a cumplir esa noble tarea de enseñar, de educar. En nombre del Gobierno de la provincia, pero fundamentalmente en nombre de los tucumanos, les agradecemos mucho”.

También dijo: “la escuela se va a aprender no solo las cuestiones pedagógicas, sino también se va a aprender a tener valores, principios, que nuestros docentes les trasmiten a nuestros niños y a nuestros jóvenes”.

“Pero también en los establecimientos educativos hay una cuestión alimentaria de por medio que hoy nuestros niños están necesitando. Es decir, aprenden, pero también la alimentación es importante”, completó.

A su vez, declaró: “Por eso es digno destacar la decisión de los docentes que, a través de la comunicación oficial del Gobierno, que empiezan las clases el día martes 3 de marzo, se van a ser presentes en los diferentes establecimientos educativos. Muchas gracias a cada uno de ellos”.

Sobre ATEP, manifestó: “También cabe aclarar que el gremio ATEP, dentro de sus facultades constitucionales han decidido en la asamblea no aceptar la propuesta –salarial- del gobierno, pero además también llamaron a un paro para el día martes 3 de marzo. Es decir, para el primer día que comienzan las clases en la provincia de Tucumán. Lo hicieron dentro de los marcos legales, lo hicieron ejerciendo sus derechos y de la misma manera el Gobierno de la provincia también ha ejercido el derecho que por ley y la Constitución corresponde, ha llamado a una conciliación obligatoria por 15 días, bajo la resolución de la Secretaría de Trabajo número 229 que es a partir de las 0 horas del día 2 de marzo por 15 días hábiles administrativos”.

“El Gobierno de la provincia ha sido y ha conseguido una conciliación obligatoria para que todos los educadores que pertenecen al gremio de ATEP se presenten en los diferentes establecimientos educativos. Al salir la conciliación obligatoria queda sin efecto el paro por 15 días que ha convocado ATEP”, aseveró.

“Por lo tanto, los docentes que están enrolados y afiliados bajo este gremio se tienen que presentar a prestar los servicios en los diferentes establecimientos educativos que cumplen roles y funciones”, sostuvo.

“Y en este sentido, como queda en suspenso esa huelga que han convocado por esta conciliación obligatoria, también hay que decir y hay que aclarar que docente que no se presenta a trabajar docente que no cobra el suelo. Y esto no hay que tomarlo como castigo ni nada por el estilo. Simplemente, el que trabaja cobra y el que no trabaja no cobra. Como suele pasar en cualquier lugar y en cualquier empresa pública y privada. Porque la huelga quedó en suspenso y lo que hoy está vigente es la resolución número 229 que es la conciliación obligatoria por 15 días donde el gremio y el Poder Ejecutivo tendrán la posibilidad de seguir conversando, de buscar alternativas dejando claro que ya el gobierno ofreció todo lo que tuvo que ofrecer pero seguramente por ahí hay algunas particularidades de funcionamiento que tienen que ver con lo pedagógico con otras cuestiones que hacen a la docencia que por ahí se puede seguir conversando”, argumentó.

Sostuvo: “Ahora, en materia salarial queda cerrada esta etapa el gobierno dio lo que está a su alcance no tenemos un peso más para dar, pero sí tenemos las puertas abiertas para seguir dialogando con todos los gremios que así lo consideren hacer”.

Y en el caso de los otros gremios, de los otros empleados públicos provinciales, “quienes vienen trabajando en las rondas de conversaciones lo van a seguir haciendo la semana que viene para que como lo hacemos en todas las oportunidades que convocamos al diálogo para establecer estas cuestiones salariales lo haremos con un cronograma que ya a través del Ministerio de Gobierno y Justicia y del Ministerio de Economía y Producción lo han preestablecido y lo han comunicado”.

“Es decir, que al margen de haber cerrado esta etapa en materia de educación nos quedan los otros gremios que la semana que viene vamos a seguir conversando uno por uno como lo hicimos estas ocho veces que nos hemos sentado a conversar y a dialogar y a tratar no solo las cuestiones salariales sino también las cuestiones de trabajo”, dijo.

“Pedirles a todos los docentes que el día martes 3 concurran a los establecimientos educativos porque nuestros niños los necesitan, nuestros padres los están pidiendo y el gobierno de la provincia siempre, como lo hicimos en estos dos años, vamos a estar predispuestos a seguir fortaleciendo la educación en la provincia. Somos convencidos que de estos problemas económicos y sociales que tenemos, de estos índices de pobreza y de indigencia que tenemos, las vamos a sacar de la sociedad educándola, educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y por qué no decir también a nuestros adultos. Así que hoy comunicamos que dejamos oficialmente inaugurado el ciclo lectivo 2026 para la provincia de Tucumán en todos los niveles de la educación en nuestra provincia”, concluyó.

Amado destacó que es la octava vez que se firman las actas correspondientes a acuerdos salariales durante los 2 años y 4 meses de gestión del Gobernador.

Amado dijo: “después de muchas conversaciones, negociaciones y entendimiento, sobre todo de la situación actual a nivel nacional y lo que eso impacta en la provincia, llegamos a un acuerdo donde el salario en el 8,43%, lo que significa un salario mínimo de 870.000 pesos y, en marzo, completamos el 11% con lo cual, agregado un adicional, llegamos a 9,70 que se va a pagar en menos de 35 días, si bien hablamos de dos meses, en febrero y marzo pero en 35 días esto va a ser saldado a todos los trabajadores”.

También declaró: “La asignación familiar ha pasado de 25.000 pesos a 40.000 pesos eso significa un 60% y la ayuda escolar, de 15.000 a 30.000 por hijo, que significa un 100% de aumento. Hay que destacar también que el Gobernador, en su momento, se hizo cargo de aquello que nos quitó la Nación otra de las cosas que nos quitó, el incentivo docente y la conectividad se está haciendo cargo la provincia. Y también va a tener los mismos aumentos antes mencionados el 8,4 y el 1%, en el caso correspondiente” y sostuvo: “En 35 días van a tener a disposición quienes tengan un cargo de 970.000 pesos y de ahí, las demás cargas correspondientes a cada nivel”.

Por su parte, Montaldo celebró el acuerdo de recomposición salarial y manifestó su satisfacción porque el ciclo lectivo 2026 comience el 3 de marzo.

La titular de Educación recordó que el año pasado la provincia incrementó en un 55% la cantidad de escuelas con ampliación horaria, estableciendo jornadas extendidas de siete horas y jornadas completas de ocho. Según explicó, esta medida no solo significó una mejora para los docentes, sino que también garantizó que más alumnos accedan al servicio de comedor escolar.

“Muchos padres no regresan del trabajo al mediodía y hoy saben que sus hijos están en la escuela y que pueden comer en este momento tan difícil”, señaló la funcionaria. Además, anunció que el 45% restante de las escuelas incorporará desde este año una hora adicional de clase, completando así la ampliación horaria en todo el sistema educativo provincial.

La ministra subrayó que estas decisiones implican también una mejora aproximada del 20% para docentes de grado, como parte del esfuerzo provincial por fortalecer tanto las condiciones laborales como la calidad educativa, “no solo en contenido, sino mejorar en calidad de convivencia, que nuestros chicos aprendan a resolver los conflictos, a tener autoestima, habilidades sociales”, sostuvo.

En la primera semana de junio se realizará el Segundo Congreso Provincial de Educación, confirmó Montaldo, que tendrá tres ejes centrales: el refuerzo en alfabetización en lengua y matemática, la incorporación de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, y el trabajo en habilidades socioemocionales.

En esa linea, Montaldo informó que 15.000 docentes ya completaron el curso del año anterior sobre inteligencia artificial y que este año se repetirá para quienes no lo realizaron, además de sumarse una segunda etapa para profundizar su aplicación en el aula.

Por otro lado, la ministra destacó que la materia Inglés ya se dicta en todos los grados del nivel primario y en parte del secundario.

Finalmente, anunció que 30 escuelas iniciarán este año un proceso de innovación en el nivel secundario. En ese marco, se duplicó prácticamente el número de supervisores de educación secundaria para acompañar a las instituciones en esta transformación. “El mundo ha cambiado mucho en este cuarto de siglo y queremos formar a nuestros jóvenes para que puedan insertarse laboralmente y tener un mejor futuro”, concluyó.

El secretario general de la Unión de Docentes Tucumanos (UDT), Juan Carlos Aguirre, destacó el esfuerzo realizado en la negociación y valoró el resultado alcanzado.

“El llegar a esta instancia ha llevado mucho tiempo. Los sindicatos procuramos conseguir lo mejor para nuestros afiliados y el Gobierno también trata de buscar la forma de dar alguna respuesta”, señaló.

Aguirre explicó que el salario mínimo docente a nivel nacional está fijado en $500.000, piso que rige para todo el país, y remarcó que en Tucumán, a partir de los acuerdos alcanzados, el mínimo salarial se elevará a $970.000. Además, indicó que conceptos como incentivo y conectividad —que fueron eliminados del presupuesto nacional— fueron incorporados al salario provincial.

“Sabemos que no es la panacea, que no estamos en una situación donde podemos tirar la manteca al techo, como dice también el ministro de Economía, Daniel Abad, pero sí sabemos que tratamos de procurar lo mejor”, expresó.

En ese sentido, remarcó que el acuerdo contempla una actualización salarial cada tres meses y el pase del mínimo de $806.000 a $970.000, lo que calificó como “un gran esfuerzo” en el contexto actual.

Finalmente, el dirigente reconoció otras medidas adoptadas por la Provincia, como el transporte gratuito, la refacción de establecimientos afectados por los temporales y la reciente entrega de materiales escolares, y sostuvo que, si bien “todos los días se necesita más”, también es necesario valorar las acciones concretadas antes del inicio del ciclo lectivo.

Fuente Comunicación Tucumán