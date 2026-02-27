El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comenzarán las clases en Tucumán El mandatario agradeció a los docentes por el compromiso por su función social y por el bien de los escolares tucumanos.

Tras firmar acuerdos de recomposición salarial con gremios docentes, el gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que el próximo 3 de marzo dará inicio al ciclo lectivo 2026 en Tucumán.

“Hoy estamos ya en condiciones de anunciar que el día martes, 3 de marzo comienza el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Tucumán, donde ya hay gremios que han tomado la decisión de concurrir a los establecimientos educativos, yo diría casi todos –los gremios-, salvo el gremio de ATEP, que es el gremio que en asamblea ha decidido no aceptar la propuesta, pero además también ha decidido un paro para el día martes 3 en la provincia de Tucumán”, explicó.

El mandatario continuó: “El resto de los gremios han decidido concurrir a los establecimientos educativos el día martes 3 de marzo, que hoy estamos anunciando oficialmente que comienza el ciclo 2026 en la provincia de Tucumán, tanto de los docentes públicos como de los docentes privados”.

Sostuvo: “Es decir, que el papá y la mamá y los chicos que se preparen… para todos los docentes que han decidido el día martes 3 concurrir a los establecimientos educativos a cumplir esa noble tarea de enseñar, de educar. En nombre del Gobierno de la provincia, pero fundamentalmente en nombre de los tucumanos, les agradecemos mucho”.

También dijo: “la escuela se va a aprender no solo las cuestiones pedagógicas, sino también se va a aprender a tener valores, principios, que nuestros docentes les trasmiten a nuestros niños y a nuestros jóvenes”.

“Pero también en los establecimientos educativos hay una cuestión alimentaria de por medio que hoy nuestros niños están necesitando. Es decir, aprenden, pero también la alimentación es importante”, completó.

A su vez, declaró: “Por eso es digno destacar la decisión de los docentes que, a través de la comunicación oficial del Gobierno, que empiezan las clases el día martes 3 de marzo, se van a ser presentes en los diferentes establecimientos educativos. Muchas gracias a cada uno de ellos”.

Sobre ATEP, manifestó: “También cabe aclarar que el gremio ATEP, dentro de sus facultades constitucionales han decidido en la asamblea no aceptar la propuesta –salarial- del gobierno, pero además también llamaron a un paro para el día martes 3 de marzo. Es decir, para el primer día que comienzan las clases en la provincia de Tucumán. Lo hicieron dentro de los marcos legales, lo hicieron ejerciendo sus derechos y de la misma manera el Gobierno de la provincia también ha ejercido el derecho que por ley y la Constitución corresponde, ha llamado a una conciliación obligatoria por 15 días, bajo la resolución de la Secretaría de Trabajo número 229 que es a partir de las 0 horas del día 2 de marzo por 15 días hábiles administrativos”.

“El Gobierno de la provincia ha sido y ha conseguido una conciliación obligatoria para que todos los educadores que pertenecen al gremio de ATEP se presenten en los diferentes establecimientos educativos. Al salir la conciliación obligatoria queda sin efecto el paro por 15 días que ha convocado ATEP”, aseveró.

“Por lo tanto, los docentes que están enrolados y afiliados bajo este gremio se tienen que presentar a prestar los servicios en los diferentes establecimientos educativos que cumplen roles y funciones”, sostuvo.

“Y en este sentido, como queda en suspenso esa huelga que han convocado por esta conciliación obligatoria, también hay que decir y hay que aclarar que docente que no se presenta a trabajar docente que no cobra el suelo. Y esto no hay que tomarlo como castigo ni nada por el estilo. Simplemente, el que trabaja cobra y el que no trabaja no cobra. Como suele pasar en cualquier lugar y en cualquier empresa pública y privada. Porque la huelga quedó en suspenso y lo que hoy está vigente es la resolución número 229 que es la conciliación obligatoria por 15 días donde el gremio y el Poder Ejecutivo tendrán la posibilidad de seguir conversando, de buscar alternativas dejando claro que ya el gobierno ofreció todo lo que tuvo que ofrecer pero seguramente por ahí hay algunas particularidades de funcionamiento que tienen que ver con lo pedagógico con otras cuestiones que hacen a la docencia que por ahí se puede seguir conversando”, argumentó.

Sostuvo: “Ahora, en materia salarial queda cerrada esta etapa el gobierno dio lo que está a su alcance no tenemos un peso más para dar pero sí tenemos las puertas abiertas para seguir dialogando con todos los gremios que así lo consideren hacer”.

Y en el caso de los otros gremios, de los otros empleados públicos provinciales, “quienes vienen trabajando en las rondas de conversaciones lo van a seguir haciendo la semana que viene para que como lo hacemos en todas las oportunidades que convocamos al diálogo para establecer estas cuestiones salariales lo haremos con un cronograma que ya a través del Ministerio de Gobierno y Justicia y del Ministerio de Economía y Producción lo han preestablecido y lo han comunicado”.

“Es decir, que al margen de haber cerrado esta etapa en materia de educación nos quedan los otros gremios que la semana que viene vamos a seguir conversando uno por uno como lo hicimos estas ocho veces que nos hemos sentado a conversar y a dialogar y a tratar no solo las cuestiones salariales sino también las cuestiones de trabajo”, dijo.

Así que la verdad que esto es lo que nosotros queríamos informar. Pedirles a todos los docentes que el día martes 3 concurran a los establecimientos educativos porque nuestros niños los necesitan nuestros padres los están pidiendo los padres de cada uno de los niños y el gobierno de la provincia siempre, como lo hicimos en estos dos años vamos a estar predispuestos a seguir fortaleciendo la educación en la provincia. Somos convencidos que de estos problemas económicos y sociales que tenemos, de estos índices de pobreza y de indigencia que tenemos, las vamos a sacar a la sociedad educándola educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y por qué no decir también a nuestros adultos. Así que hoy comunicamos que dejamos oficialmente inaugurado el ciclo lectivo 2026 para la provincia de Tucumán en todos los niveles de la educación en nuestra provincia”, concluyó.

